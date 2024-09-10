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《美少女戰士》木星仙子聲優離世！篠原惠美「不敵病魔」享壽61歲

記者賴禹妡／綜合報導

▲《美少女戰士》「木星仙子」配音員篠原惠美，被證實已於9月8日不敵病魔離世，讓粉絲震驚不已。（圖／取自81 Produce官網、sailormoon-official）
▲《美少女戰士》「木星仙子」配音員篠原惠美，被證實已於9月8日不敵病魔離世，讓粉絲震驚不已。（圖／取自81 Produce官網、sailormoon-official）
日本資深配音員篠原惠美，曾替許多知名動畫配音獻聲，其中包含《美少女戰士》「木星仙子」木野真琴、《庫洛魔法使》「觀月老師」觀月歌帆等。然而篠原惠美所屬公司81 Produce今（10）日卻證實，篠原惠美已不敵病魔離世，享壽61歲，讓許多粉絲感到震驚。

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篠原惠美經紀公司81 Produce今日在官網上證實，篠原惠美生前因病接受療養，治療卻無效，已於9月8日與世長辭，非常感謝各方曾對篠原惠美的照顧。消息一出，引來許多粉絲前往哀悼，眾人紛紛淚謝她在配音界的諸多貢獻。

▲（圖／翻攝自X）
▲篠原惠美曾為《美少女戰士》「木星仙子」木野真琴配音，右為金星仙子的配音員深見梨加。（圖／翻攝自X）
篠原惠美從1988年開始擔任配音員的工作，至今已36年，其中知名角色包含《美少女戰士》木野真琴、《庫洛魔法使》觀月歌帆、《火影忍者疾風傳》漩渦九品、《幸運女神》木靈等。而今年7月中《哆啦A夢》野比大雄初代配音員88歲小原乃梨子才高齡離世，如今又聽聞篠原惠美的死訊，讓許多粉絲對於一年內痛失兩位人才感到悲傷不已。

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