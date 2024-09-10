《日與夜》崔振赫轉行歌手！攤開作品驚呆粉絲　曝10月來台開唱

因主演新劇《她的日與夜》、參與《我家的熊孩子》的南韓大勢演員崔振赫，近期傳出好消息，宣布來台舉辦舉行「Choi Jin Hyuk 2024 FAN-CON Tour in Taipei <DAY AND NIGHT>」見面會，將在10月26日於台大綜合體育館和粉絲相見，更將在這次活動中開唱，讓粉絲超級驚喜！
崔振赫將來台見粉絲 規格堪比演唱會
主辦方這次不僅要讓粉絲與崔振赫相見，更要將活動打造成演唱會，讓粉絲不僅有機會近距離互動，還能聽到男神現場獻唱多首歌曲。事實上，曾經以歌手為夢想目標的崔振赫，擁有一副好歌喉，更曾多次為電視劇獻唱插曲，成為了演藝圈中的「唱過最多連續劇OST的男主角」。
崔振赫是演員也是歌手 曾唱過多首韓劇插曲
崔振赫過去演出過多部韓劇，像是《急診男女》、《隧道》、《繼承者們》等，都是討論度超高的經典戲劇，加上他近期又出演《她的日與夜》，成功贏得了廣大粉絲的心，成為話題焦點。此次活動崔振赫除了帶來精彩的表演，還將親自參與活動企劃，確保這次的見面會充滿驚喜，視覺聽覺一次滿足。
崔振赫祭出粉絲福利 售票資訊一次看
值得一提的是，作為寵粉的代表，崔振赫這次為粉絲準備了豐富的福利，粉絲不僅可以獲得親簽海報、拍立得照片、團體合照及專屬掛牌等，更有機會參與演出前的彩排活動及近距離擊掌。此次票價分別為5280元、4680元、3080元全區對號座，遠傳電信、遠傳friDay影音用戶可於9月20日中午12點起優先搶票，正式售票將在9月22日中午12點於遠大售票系統及全台7-11 ibon機台啟售。
我是廣告 請繼續往下閱讀
主辦方這次不僅要讓粉絲與崔振赫相見，更要將活動打造成演唱會，讓粉絲不僅有機會近距離互動，還能聽到男神現場獻唱多首歌曲。事實上，曾經以歌手為夢想目標的崔振赫，擁有一副好歌喉，更曾多次為電視劇獻唱插曲，成為了演藝圈中的「唱過最多連續劇OST的男主角」。
崔振赫是演員也是歌手 曾唱過多首韓劇插曲
崔振赫過去演出過多部韓劇，像是《急診男女》、《隧道》、《繼承者們》等，都是討論度超高的經典戲劇，加上他近期又出演《她的日與夜》，成功贏得了廣大粉絲的心，成為話題焦點。此次活動崔振赫除了帶來精彩的表演，還將親自參與活動企劃，確保這次的見面會充滿驚喜，視覺聽覺一次滿足。
崔振赫祭出粉絲福利 售票資訊一次看
值得一提的是，作為寵粉的代表，崔振赫這次為粉絲準備了豐富的福利，粉絲不僅可以獲得親簽海報、拍立得照片、團體合照及專屬掛牌等，更有機會參與演出前的彩排活動及近距離擊掌。此次票價分別為5280元、4680元、3080元全區對號座，遠傳電信、遠傳friDay影音用戶可於9月20日中午12點起優先搶票，正式售票將在9月22日中午12點於遠大售票系統及全台7-11 ibon機台啟售。