台中幼童疑痰咳休克不治！保母疑似違法收托　將依法規嚴查嚴懲

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台中市沙鹿區1歲幼童今天疑因痰咳導致休克送醫不治，市府社會局指出，這名保母已在2月份辦理暫停托育，疑似違法收托，將依法規嚴查嚴懲，檢察官也將相驗釐清死因。台中市消防局接近中午時接獲通報有幼童疑因痰咳休克，送醫後仍宣告不治，社會局表示，全案將由檢察官相驗釐清死因，居家托育服務中心也立即派遣訪視輔導員前往訪視。社會局指出，初步調查，該處不是登記收托地址，周姓保母也已在2月份辦理暫停托育，疑似違法收托部分，社會局將依相關法規嚴查嚴懲，絕不寬貸。社會局說明，上週有民眾檢舉周姓保母在另外一處龍井區違法收托，居托中心無預警查核，但周姓保母當時以私人住宅為由，拒絕訪輔員進入，訪談時否認收托幼兒，現場也沒有聽見幼兒聲音，所以此案預計2個月內複查。社會局強調，周姓保母為暫停托育狀態，若未辦理恢復即收托，違反居托管理辦法第15條規定，社會局可令其限期改善；若後續追查收托人數達5人以上，將依違法兒少權法第82條規定，裁罰6萬元到30萬元罰鍰及公布姓名。社會局表示，合格保母必須向縣市政府登記，取得居家式托育服務登記證書，民眾可直接聯繫6個居家托育服務中心尋求合格保母；若發現非法收托情事，可向社會局檢舉，社會局會持續查察。（編輯：李淑華）