柯文哲首度被提訊　郭正亮揭重點：若有這情況事情就大條了

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民眾黨主席柯文哲因涉京華城案圖利案，遭北院定羈押禁見，台北地檢署10日下午首度提訊柯文哲，這也是他收押第6天首次露面，可以看到柯文哲身穿黃色POLO衫、深色短褲及藍白拖鞋，戴手銬及黑框眼鏡、面戴口罩從囚車下來，並在法警戒護下依序進入地檢署。前立委郭正亮表示，「如果京華城通過容積獎勵定案通過，這過程有參與的員工都要發獎金，對公司內部員工發獎金沒有什麼稀奇，重點是有沒有發給市府員工，如果有事情就大條了」。郭正亮10日在節目《盧秀芳辣晚報》表示，若京華城通過容積獎勵定案通過，這對公司來說是一大里程碑，而過程有參與的員工當然都要發獎金，因此對公司內部員工發獎金沒有什麼稀奇，「重點是有沒有發給市府員工，如果有事情就大條了，問題就是到現在沒找到」。郭正亮指出，「事實上柯文哲案件最後的偵結，就是京華城給予容積獎勵，560％至672％是不是合法，柯文哲一審真的要好好準備，有人認為這樣是合法的」，郭正亮最後也說，「柯文哲要在一審辯論展現對都市計畫法、容積獎勵掌握的能力，他一定要從這個去切，要聚焦來辯論這件事」。