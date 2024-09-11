江蕙罹癌倒嗓！去年張清芳演唱會清唱　粉絲：怎麼感覺二姐鈍鈍的

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▲▼江蕙近一次公開露面是在張清芳的演唱會，她被好友力拱開金口，當場清唱2句〈家後〉，引起全場轟動。（圖／上引娛樂提供）

▲江蕙小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）

63歲國寶級台語歌后江蕙（二姐）封麥9年，日前點頭於台北大巨蛋國慶晚會復出開唱，不過昨（10）日她透過寬宏藝術公開親筆信，透露當初引退原因是因為罹癌，期間一度失聲、倒嗓，震驚各界，而江蕙去年在好友張清芳的演唱會上清唱兩句，有粉絲形容二姐的反應、歌聲似乎有點「鈍鈍的」。江蕙最近一次公開露面是在去年6月張清芳的演唱會上，親臨現場支持老友的她，被張清芳力拱開金口，張清芳笑說現場沒有記者，拜託天后開麥，江蕙一開始不好意思地說：「幹嘛啦！我真的是被妳設計！」後來拗不過張清芳和全唱觀眾的慫恿，當場清唱〈家後〉，「有一日咱若老，找無人甲咱友孝」，動聽嗓音回繞小巨蛋，全場轟動。當時江蕙情緒激動，忍不住哽咽表示：「謝謝大家！妳（張清芳）叫我出來唱歌，我聽到這麼多掌聲，我有點感動，謝謝大家，所以呢！看妳在台上，曾經的我也在台上，有很多感觸。聽到大家的掌聲，原來大家都沒有忘記我。」有網友看完江蕙唱歌的影片，留言：「怎麼感覺二姐鈍鈍的？」其他人緩頰：「嗓子休養中」、「年紀還是會有差的。」江蕙在聲明中表示，2015年「祝福」演唱會前夕，察覺身體出現極大變化，為不讓大家擔心，先自行吃藥控制，以為休息就會好轉，怎料，後來到身體狀況不如預期，最終化驗檢查確定罹癌，治療期間，江蕙說，醫院成為第二個家，開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等接連而來，就連嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法用口說話，所幸目前病情控制穩定，才有動念復出的想法。生日：1961年9月1日經歷：1970年開始、在飯店、酒家、夜總會等地走唱1981年以本名「江淑惠」推出第一張日文專輯正式出道1982年以藝名「江蕙」推出第一張台語專輯2015年宣布正式退休2024年8月宣布復出經典作品：〈酒後的心聲〉、〈落雨聲〉、〈家後〉、甲你攬牢牢〉、〈夢中的情話〉、〈當時欲嫁〉、〈傷心酒店〉、經典紀錄：第1屆金曲獎最佳女演唱人獎第5屆金曲獎最佳演唱專輯獎、最佳作曲人獎第11、12、13屆金曲獎最佳方言女演唱人獎第14屆金曲獎最佳台語女演唱人獎第16、17屆金曲獎最佳台語流行音樂演唱專輯獎第20屆金曲獎我的最愛一首歌、最佳台語專輯獎、最佳作詞人獎、最佳台語專輯獎第26屆金曲獎特別貢獻獎