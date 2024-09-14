解讀寵物「心內話」！溝通師技術真假難辨

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寵物商機不再侷限於商品，更擴展到無形的「通靈」服務。市面上興起許多寵物溝通師、寵物收驚等琳瑯滿目收費服務，但這到底是不是偽科學？農業部長陳駿季2024年6月在立法院答詢時就曾公開表示，，不合時宜以寵物為名義的開業，農業部將做相關指引。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示「所謂溝通是雙向的交流，以我們的立場，是認為不太可能跟寵物做言語或是精神上的交流」，他補充，或許有些溝通師懂一點寵物的肢體語言，但對於看看照片，或看一眼可以知道寵物哪裡痛、哪裡不舒服，或是牠正在想甚麼「這就太誇大了。」不過譚大倫也說，不少獸醫師認為，寵物溝通師主要是在處理「人心的問題」。因為寵物走失、生病或不舒服，在飼主很無助的情形下「會需要用一些話術來讓主人相信。」，以達安撫人心的效果。針對外界對於寵物溝通質疑的各種聲浪，《NOWnews 今日新聞》也訪問到一名正在學習寵物溝通的M小姐，她表示一開始受訓時，會比較像冥想的練習，心要靜下來「每個人開始的方式不太一樣，像我是會連上直接開始，或是邀請牠來自己的（假想）空間，再開始。」Ｍ小姐說，每個人感應的方式不太一樣，就像有人是圖像記憶、有人是聽覺記憶，她自己則是練習到第3天，就開始有感應。至於實際溝通時到底是怎麼「感覺」的？她表示很難形容，但自己的耳裡和腦中真的會出現聲音和畫面。儘管如此，獸醫師還是強調，「寵物通靈」目前沒有任何科學證明，若民眾想要嘗試，還是建議理性看待。尤其寵物如果有明顯的身體不適，應透過獸醫儘速治療，切勿過度依賴寵物溝通，以免發生無可挽救的悲劇。