陳佩琪被爆ATM存款60次　陳智菡：證據已給北檢、為何不採信

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，週刊今（11）日再爆柯妻陳佩琪到ATM存款多達60次，而且時機就在柯文哲去了陶朱隱園、訪美掉手機之後，啟人疑竇。對此，民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡回應，陳佩琪相關證據都已提供北檢，為何北檢不採信？如果檢調只能跟名嘴一樣亂放消息，恐怕只會破壞司法公正性。陳智菡今天在黨團記者會中回應媒體提問，針對《鏡週刊》今天再以大篇幅報導柯妻陳佩琪ATM存款事宜，陳智菡表示，「現在已經不是查到爆哪裡，而是亂亂辦、然後亂亂爆。」她反問，柯文哲去過哪裡、陳佩琪有沒有用ATM存錢，「這個跟有沒有不法的金流或者是有沒有圖利，有直接相關嗎？」陳智菡批評，如果檢調只能跟名嘴一樣亂放消息或者胡亂牽引跟著媒體走、用想像力連連看然後爆料，「其實讓我們非常的憂心，也讓司法的公正性受到很嚴正的質疑。」陳智菡強調，陳佩琪準備了很多證據資料，在偵訊時也都提供給北檢，「為什麼不被採信，而是用很多偏頗報導？」現在大家都在質疑黨、檢、媒三位一體，甚至還施壓、押人取供，呼籲北檢不要再誤導辦案，證據到哪裡就辦到哪裡。