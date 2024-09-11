171萬股民今早醒來就領錢！00878豪發74億元、00881每張領1000元

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國泰投信旗下2檔ETF國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G+（00881）今（11）日發放配息，其中，00878第3季配發0.55元、00881上半年配息1元，受益人數合計有171萬股民，今早醒來就能看到股息入帳，幫自己加薪。近期受到美股震盪，台股連帶受到影響，不少投資人反而逢低買進ETF，根據投信投顧公會統計，今年以來整體ETF規模不斷向上攀升，截至7月底為止，從原本的3.85兆元一路上達5.54兆元，大幅增加超過1.69兆元，不論是ETF檔數或規模皆成長驚人。根據國泰投信公告，00878於8月除息配發金額為0.55元，等於持有1張就能領到550元，刷新自身紀錄。檢視去年底至今的近四次配息情形，00878有越配越好的趨勢，配息金額逐次向上除息前已發行受益權單位總數來看，股民數有142萬人，本次將發出總計74億元的紅包。採取每半年配息機制的00881，每單位配息1元，等於買1張就可以領到1000元，若買10張可以加薪10000元，此次預計有28.9萬人可領到股息。法人表示，00881每股落在22元上下，成分股搭上正夯的AI趨勢，不僅有台積電，更涵蓋輝達與蘋果關鍵供應鏈，在AI與Apple雙A的助攻下，後市可期，惟近期股市波動較大，建議投資人採分批買進。