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京華城案偵辦內容又被週刊曝光　趙少康嗆北檢：有證據就快起訴

記者林怡昕／台北報導

▲國民黨前副總統候選人趙少康直言，北檢有證據就可以直接起訴了，不是靠週刊來報導。（圖／資料照片）
▲國民黨前副總統候選人趙少康直言，北檢有證據就可以直接起訴了，不是靠週刊來報導。（圖／資料照片）
民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案，今（11）日又有週刊踢爆，其妻子陳佩琪恐有替柯文哲處理不明資金，涉及洗錢罪之嫌。對此，前中廣董事長趙少康質疑，北檢一直放消息，對案情又有何幫助？有證據就可以直接起訴了，不是靠週刊來報導。

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《鏡週刊》日前踢爆陳佩琪利用ATM存款上百萬元不明資金，事後她對外解釋是手尾錢等，但《鏡週刊》今天再爆，根據檢廉勾稽，陳利用ATM存款逾60次、金額高達619萬元，且集中在京華城便當會及柯文哲與沈慶京見面後，2個關鍵時間點她都密集拿著現鈔存進自己及3名子女的帳戶，並在接受偵訊時4度翻供，先說是柯文哲的稿費，又說是民眾捐的選舉經費、小孩壓歲錢，最後才說是母親帳戶裡的錢，恐有替柯文哲處理不明資金，涉及洗錢罪之嫌。

對此，趙少康今天受訪表示，如果這些報導都是真的，那柯文哲應該是罪證確鑿，檢察官若有證據就可以直接起訴了，讓檢察官跟法官來辯論，而不是靠週刊來報導，這才是正常程序。

趙少康來說，北檢一直放消息，對案情又有何幫助？不知真假，搞得大家很混亂，且法官不會看週刊來辦案，看起來檢察官是還是沒找到金流證據，沒證據有什麼用？ 

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