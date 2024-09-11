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莊智淵奧運後首戰！2：3不敵中國徐瑛彬　無緣WTT澳門冠軍賽16強

記者林之越/綜合報導

▲43歲的台灣「桌球教父」莊智淵，巴黎奧運後首度出戰，參加WTT澳門冠軍賽男單首輪賽事，交手中國好手徐瑛彬，以2：3落敗，無緣晉級16強。（圖／NOWnews資料照）
▲43歲的台灣「桌球教父」莊智淵，巴黎奧運後首度出戰，參加WTT澳門冠軍賽男單首輪賽事，交手中國好手徐瑛彬，以2：3落敗，無緣晉級16強。（圖／NOWnews資料照）
莊智淵奧運後首戰！今年在巴黎完成個人奧運最後一舞的台灣「桌球教父」莊智淵，今（11）日出戰WTT澳門冠軍賽男單首輪，是奧運結束後的個人首次出戰。和世界排名第156的中國新人徐瑛彬交手，上演五盤大戰，可惜最終以2：3落敗，無緣晉級男單16強賽事。

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雙方互有來往　莊智淵未能完成逆轉

莊智淵雖然世界排名和對手有差距，但徐瑛彬算是中國近年崛起中的新秀，仍然有一定實力。比賽前3局，徐瑛彬搶下2：1領先，莊智淵面臨聽牌局面，不過在第4局尾聲打出氣勢，以11：8拿下關鍵的一局，雙方進入最終的決勝第5盤

雖然徐瑛彬開局就有分數優勢，但莊智淵在該局中段頻繁發起反攻，試圖將比分追近，無奈在關鍵賽末點前，徐瑛彬連拿3分，最終以11：7拿下決勝局，以總局數3：2擊敗莊智淵，闖入男單16強賽事，下一輪將交手世界第1的王楚欽，上演中國內戰。

其他台灣好手方面，「小林同學」林昀儒首輪直落三取勝，將在16強交手來自瑞典的Anton Kallberg，而高承睿也在首輪的5盤大戰中勝出，下輪將碰頭中國好手林高遠。

▲林昀儒澳門冠軍賽首戰對上丹麥一哥Jonathan Groth，三局都以11:8拿下，直落三晉級16強。（圖／美聯社／達志影像）
▲林昀儒澳門冠軍賽首戰對上丹麥一哥Jonathan Groth，三局都以11:8拿下，直落三晉級16強。（圖／美聯社／達志影像）

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