莊智淵奧運後首戰！2：3不敵中國徐瑛彬　無緣WTT澳門冠軍賽16強

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▲林昀儒澳門冠軍賽首戰對上丹麥一哥Jonathan Groth，三局都以11:8拿下，直落三晉級16強。（圖／美聯社／達志影像）

莊智淵奧運後首戰！今年在巴黎完成個人奧運最後一舞的台灣「桌球教父」莊智淵，莊智淵雖然世界排名和對手有差距，但徐瑛彬算是中國近年崛起中的新秀，仍然有一定實力。雖然徐瑛彬開局就有分數優勢，但莊智淵在該局中段頻繁發起反攻，試圖將比分追近，，下一輪將交手世界第1的王楚欽，上演中國內戰。，而高承睿也在首輪的5盤大戰中勝出，下輪將碰頭中國好手林高遠。