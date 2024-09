27顆星星主廚將現身！W飯店法式餐廳一週年　集結經典推賞味套餐

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「和牛韃靼 / Perseus No. 2頂級鱘龍魚子醬 / 法棍切片」用上不少高檔食材。(圖/記者葉盛耀攝)

▲「香料鮪魚 / 酪梨泥 / 紅蔥醬」這道菜色,為主廚 Olivier Elzer的招牌摘星之作。(圖/記者葉盛耀攝)

▲「南非鮑魚 / 燉飯 / 馬告泡泡 / 天婦羅」裡頭有鮮美Q嫩的鮑魚,還有彈牙夠味的燉飯。(圖/記者葉盛耀攝)

▲主餐「美國Prime菲力牛排 / 蒜泥 / 洋芋泥 / 胡椒醬」,是以法式meunière作法將牛排煎至外酥內軟。(圖/記者葉盛耀攝)

▲9月21日與9月22日晚間,餐廳創辦人─坐擁27顆米其林星肯定的主廚 Olivier Elzer將來到台灣,坐鎮餐廳現場。(圖/記者葉盛耀攝)

▲「緋雪/牛番茄 紅椒粉 甜菜奶油」其原形為西班牙經典番茄冷湯。(圖/「渥達尼斯磨坊」提供)

▲「紅玉/紅玉雞 屏東可可 半釉汁」則是選用了南投日月潭紅玉雞。(圖/「渥達尼斯磨坊」提供)

在當今百花齊放、許多Fine Dining餐廳林立的餐飲市場中,位於台北W飯店的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」以休閒餐飲 (Casual Dining) 為定位,承襲了W品牌獨樹一格的個性,融合傳統與創新魅力,成為大眾歡度重要節慶的首選之一。如今餐廳將屆滿一週年,即日起至9月30日祭出期間限定餐點,有套餐也有單點。其中9月21日與9月22日晚間,餐廳創辦人、即坐擁27顆米其林星肯定的主廚 Olivier Elzer將坐鎮現場,親自掌杓獻上「週年晚宴套餐」。「Seasons by olivier e.」餐廳以四季為名,定期更替季節性菜單;隨著開幕至今屆滿一週年,即日起至9月30日將祭出期間限定餐點,由來自香港的營運主廚──葉城樂Chef Lok精心揀選、集結過去一年來備受饕客喜愛的經典美饌,推出「主廚精選賞味套餐」與「單點菜單」,滿足各式聚餐需求。一週年限定「主廚精選賞味套餐」共有四道菜2588元、六道菜2988元兩款組合選擇,嚴選頂級海陸食材,像是「和牛韃靼 / Perseus No. 2頂級鱘龍魚子醬 / 法棍切片」,覆蓋於外觀呈琥珀色、具堅果香的Perseus No.2魚子醬之下,韃靼採用日本和牛菲力與板腱肉交織,以蝦夷蔥、酸豆、白蘭地與多種香料製成微帶酸辣的醬汁賦味,適合塗抹於法棍切片一同品嚐。「香料鮪魚 / 酪梨泥 / 紅蔥醬」為主廚 Olivier Elzer的招牌摘星之作,裹上黑白芝麻、炙燒至半生熟的鮪魚腰內肉,底層鋪墊融入豆瓣醬的酪梨泥,澆淋紅蔥頭、紫蘇與葡萄籽油製成的醬料,並撒上酥炸紅蔥頭絲。主食則有「南非鮑魚 / 燉飯 / 馬告泡泡 / 天婦羅」,燉飯內添加鮑魚肝與辛香料燉煮,另將本地食材──馬告加入檸檬製成細緻泡沫,取其清新芳香與嚼勁十足的鮑魚、以及使用鮑魚裙邊酥炸而成的天婦羅相配。主餐「美國Prime菲力牛排 / 蒜泥 / 洋芋泥 / 胡椒醬」以法式meunière作法煎至外酥內軟,奶油焦糖化後散發核果淡香;可佐以底部的三色配菜──黑蒜泥、白蒜泥,與集結大蒜、奶油和蝦夷蔥的綿密洋芋泥享用豐富層次,青翠的晚香玉筍另點綴一抹綠。除了套餐,亦可參考單價118元起的「單點菜單」,以靈活的方式品味多樣化法式料理。推薦餐點如「松露雞肉慕斯 / 白火腿 / 艾曼塔起司 / 吐司」,啟發自小巧的西式三明治,經獨家工法將吐司連同採用法國白火腿、瑞士艾曼塔起司與松露雞肉慕斯所製的內餡一併低溫慢煮,口感絲滑、黑松露香氣馥郁。或者也有清爽的冷食開胃菜「阿拉斯加帝王蟹腳 / 番茄果泥 / 茄子泥」、熱前菜「經典法式田螺 / 香草奶油 / 麵包脆片」等。此次,9月21日與9月22日晚間,餐廳創辦人,即旗下餐廳總共擁有27顆米其林星星肯定的主廚 Olivier Elzer將坐鎮現場,親自掌杓獻上匠心研製的「週年晚宴套餐」,並於與客人互動交流之際。為慶祝餐廳迎來一週年,凡於9月份到訪Seasons by olivier e.,每桌皆享一次抽獎機會,驚喜好禮包含侍酒師精選酒款、餐點或現金抵用券等。至於被譽為全台最具詩意的米其林二星餐廳「渥達尼斯磨坊」,今年再度蟬聯米其林二星殊榮。由西班牙雙主廚Govinda與Adrian巧妙運用台灣在地食材,推出新菜「緋雪」、「紅玉」和「青澀」,簡約又富有創意的食藝層次,為季節更迭徐徐帶出唯美滋味。其中的「緋雪/牛番茄 紅椒粉 甜菜奶油」,其原形為西班牙經典番茄冷湯型態轉換固化而成,「緋」代表了牛番茄和甜菜的豐富紅色調,顏色在慕斯的製作中得到了突顯;「雪」則是討巧如雪球的外形,透過迅速冷凍成球形的技法製成,底部還有北海道海膽和海膽醬,增添奢華。而「紅玉/紅玉雞 屏東可可 半釉汁」則是選擇南投日月潭紅玉雞,雞胸肉經過舒肥再煎製,配以調味黃檸檬、芥末籽、半釉汁和蒜片,還搭配半圓形雞肝慕斯。