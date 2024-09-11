香港公開賽／戚又仁強勢晉男單16強！李哲輝、楊博軒力爭8強門票

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▲台灣男雙組合李哲輝、楊博軒21：18、21：16直落二擊退自家人江建葦、吳軒毅，也順利闖進16強。（圖／資料照）

超級500系列香港羽球公開賽，台灣好手戚又仁延續台北賽亞軍的好表現，今（11）日在男單首輪以21：18、21：11直落二橫掃日本田中湧士，順利挺進男單16強。另外，台灣男雙組合「李楊配」李哲輝與楊博軒也在首輪以21：18、21：16擊退同胞江建葦、吳軒毅，「李楊配」在台灣內戰中勝出，雙雙挺進16強。世界排名第35的戚又仁在男單首輪交手田中湧士，過去雙方兩次對戰都由戚又仁拿下勝利。此戰首局戚又仁連拿5分，雖然田中湧士試圖追分，但戚又仁在關鍵時刻能穩住陣腳，在18：17領先情況下，戚又仁打出一波3：1攻勢，以21：18順利拔得頭籌。第二局，戚又仁帶著11：5領先進入技術暫停，雙方回到球場後，田中湧士一度追到11：12、1分差距，但戚又仁沒有給對手任何逆轉的機會，連拿下9分，以21：11搶下比賽勝利。另一方面，作為大會第4種子的「李楊配」李哲輝、楊博軒今在男雙首輪，重演上週台北賽冠軍戰戲碼，對上自家人江建葦、吳軒毅，李哲輝、楊博軒僅用了36分鐘就以以21：18、21：16勝出，成功晉級男雙16強，他們接下來將對決世界排名第91的印尼組合Leo Rolly Carnando與Bagas Maulana，爭奪8強門票。女單方面，宋碩芸在首輪以18：21、11：21不敵台北公開賽亞軍、印尼好手Putri Kusuma Wardani，止步32強。值得一提的是，Wardani在台北公開賽先後擊敗戴資穎、邱品蒨，目前對戰台灣選手取得3連勝。