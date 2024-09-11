快訊／大宇「仙劍、軒轅劍」確定賣了！雙劍值5億元　2大買家曝光

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▲大宇創造出經典的「雙劍」IP《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》，是無數華語圈玩家的童年回憶。（圖／翻攝維基百科）

大宇資訊日前宣布將出售旗下最經典的「雙劍」IP《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》之全球智慧財產權，今（11）日晚間也正式確定賣出，買家分別為歡動科技有限公司以及中手遊科技集團有限公司，而雙劍IP的價值合計高達5億新台幣。據「公開資訊網」即時重大訊息公告顯示，大宇資訊今（11）日晚間表示董事會決議通過，確認處置《軒轅劍》全球智慧財產權，及《仙劍奇俠傳》全球除中國大陸以外智慧財產權之交易對象及金額等相關事宜。其中全球IP擬轉讓予，交易金額為美金1,045萬元，折合新台幣約3.3億元。全球除中國大陸以外IP，則轉讓予，交易金額為人民幣1,830萬元與中手遊公司新發行普通股股份3,800萬股，總價合計近新台幣1.9億元。事實上，在今年5月份大宇資訊舊宣布將處置所持《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》智慧財產權，而僅過了4個月就出現買家，經典的雙劍IP合計價值高達5億元。大宇資訊自113年度以來營業收入穩步成長，第一季度，合併營收13億1641萬元，較去年同期成長約133%，營業毛利更較去年同期成長116%，第二季合併營收和去年同期相比表現優異，毛利率自第一季30%提升到38%，上半年營業額躍升到25億1510萬元，較去年同期的1,533,764千元成長逾6成。大宇資訊近年積極佈局多角化經營，目前集團內各公司深耕各自專業領域，表現亮眼，貢獻整體營收成長，能顯見逐季優化的趨勢。遊戲本業上，大宇資自研遊戲走向精品化，以文創能量為底蘊，劇情縝密細緻，今年5月改編電影恐怖遊戲《女鬼橋二 釋魂路》上市，3個月內賣破10萬套佳績；而遊戲代理與發行，和日本大廠攜手，從去年底《我想成為影之強者！Master of Garden》廣受玩家歡迎，奠定碁石。大宇資今年上旬再接再勵，以《洶湧海豚》開出紅盤，研發與代理雙管齊下，為營收添柴火。遊戲營運部份，Q1收入比去年同期成長超過5成，Q2收入更達1.5億元，遊戲實績見效，加上費用控制得宜，虧損收斂，致本業營收毛利持續上揚。大宇資下半年亮點則為自研遊戲，將推出改編同名電影恐怖遊戲大作《咒》；另外代理遊戲搶攻台港澳市場，事前預約人數近百萬，上市首日即衝上雙平台排行榜第一名，可望為下半年度添動能，足以可見近期重新調整市場策略奏效，穩步朝公司長期策略發展目標邁進，同時放眼全球戰略佈局規劃，此次處置案再為大宇資訊注入補給動能，將資源做最大發揮。