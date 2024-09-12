光芒隊Uceta狂催154公里「觸身球」慘遭禁賽3場　總教練也被罰款

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Edwin Uceta慘遭禁賽！坦帕灣光芒後援投手Edwin Uceta在昨（11）日與費城人的比賽中，兩隊在8局下半爆發衝突，事件發生在8局下費城人展開一輪猛攻，Cal Stevenson、Buddy Kennedy接連敲安，一口氣打回3分，Trea Turner再補上一發兩分砲，費城人將領先擴大5分之多。在賽後透過翻譯表示，自己並不是故意砸人，只是變速球跑掉了。但實際上在該打席的第一球就往對手丟了一顆96.2英哩（約154.8公里）的伸卡球。光芒隊主帥Kevin Cash昨日受訪時表示，「他是個好孩子，但可能有一點失去冷靜。」他認為，這件事情不該發生，但是因為衝突，比賽已經不在掌控當中了，這也已經對球隊造成傷害。