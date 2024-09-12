光芒隊Uceta狂催154公里「觸身球」慘遭禁賽3場　總教練也被罰款

Edwin Uceta慘遭禁賽！坦帕灣光芒後援投手Edwin Uceta在昨（11）日與費城人的比賽中，於對手打進5分大局時對明星野手Nick Castellanos投出觸身球引爆板凳衝突，今天大聯盟官方發布懲處，Edwin Uceta將被禁賽3場，而光芒總教練Kevin Cash也被禁賽1場，還要繳交罰款。Uceta若選擇上訴，將會暫緩禁賽，但沒有上訴，禁賽將會從今日比賽開始。
Edwin Uceta變速球高達154公里？
昨日兩隊在8局下半爆發衝突，光芒投手Edwin Uceta在面對Nick Castellanos時，投出觸身球，引起Castellanos不滿，二壘上的Bryce Harper也走向投手丘找Uceta理論，兩隊板凳隨即清空，所幸並未引發更大衝突，費城人在8局下打下5分大局，終場就以9:4擊敗光芒。
事件發生在8局下費城人展開一輪猛攻，Cal Stevenson、Buddy Kennedy接連敲安，一口氣打回3分，Trea Turner再補上一發兩分砲，費城人將領先擴大5分之多。
隨後Harper也掃出一發二壘安打，下一棒Castellanos遭Uceta觸身球擊中，Castellanos對著Uceta不斷碎念，Harper也從二壘走向投手丘力挺隊友，兩隊板凳清空，所幸並未升級為肢體衝突，最終Uceta遭驅逐出場。
Uceta在賽後透過翻譯表示，自己並不是故意砸人，只是變速球跑掉了。但實際上Uceta在該打席的第一球就往對手丟了一顆96.2英哩（約154.8公里）的伸卡球。
光芒隊主帥Kevin Cash昨日受訪時表示，「他是個好孩子，但可能有一點失去冷靜。」他認為，這件事情不該發生，但是因為衝突，比賽已經不在掌控當中了，這也已經對球隊造成傷害。
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨日兩隊在8局下半爆發衝突，光芒投手Edwin Uceta在面對Nick Castellanos時，投出觸身球，引起Castellanos不滿，二壘上的Bryce Harper也走向投手丘找Uceta理論，兩隊板凳隨即清空，所幸並未引發更大衝突，費城人在8局下打下5分大局，終場就以9:4擊敗光芒。
事件發生在8局下費城人展開一輪猛攻，Cal Stevenson、Buddy Kennedy接連敲安，一口氣打回3分，Trea Turner再補上一發兩分砲，費城人將領先擴大5分之多。
隨後Harper也掃出一發二壘安打，下一棒Castellanos遭Uceta觸身球擊中，Castellanos對著Uceta不斷碎念，Harper也從二壘走向投手丘力挺隊友，兩隊板凳清空，所幸並未升級為肢體衝突，最終Uceta遭驅逐出場。
Uceta在賽後透過翻譯表示，自己並不是故意砸人，只是變速球跑掉了。但實際上Uceta在該打席的第一球就往對手丟了一顆96.2英哩（約154.8公里）的伸卡球。
光芒隊主帥Kevin Cash昨日受訪時表示，「他是個好孩子，但可能有一點失去冷靜。」他認為，這件事情不該發生，但是因為衝突，比賽已經不在掌控當中了，這也已經對球隊造成傷害。