中秋烤肉怕致癌！木炭食品都有　食藥署：食材切薄、木炭沾水避險

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▲烤肉時使用動物性食材，或烤肉醬中含有油脂與蛋白質，再加上燒烤時的高溫，可能生成PAHs。（圖／記者蕭涵云攝）

中秋佳節將至，烤肉是應景人氣活動，但煙燻燒烤的過程中，可能會產生致癌物質「多環芳香族碳氫化合物」（簡稱PAHs），對此食藥署提出「安心烤7招」，透過縮短炭烤時間、降低加熱溫度，拉開熱源與食材之間的距離等方式，盡量減輕PAH，吃得更放心。食藥署說明，PAHs含有碳與氫原子，有多個環狀結構的化合物，其中含有四個以上苯環較為安定，但毒性也較強，尤其是苯（a）駢芘（Benzo（a）pyrene，BaP），被國際癌症研究機構列為1級致癌物，流行病學調查已確認為人類致癌因子。針對燒烤食品中PAHs生成的途徑，食藥署解釋有2大來源：在煙燻、炭烤過程中，木材或木炭若未燃燒完全，會生成煙霧，而煙霧中便易含PAHs，與食品的接觸便形成污染。烤肉時使用動物性食材，或烤肉醬中含有油脂與蛋白質，再加上燒烤時的高溫，也可能生成PAHs。食藥署建議，由於烤肉時暴露的PAHs可能來自於空氣與食品中，因此提供民眾「安心烤7招」參考：◼️避免動物性食材或高油脂含量食材。◼️縮短炭烤時間，可將食材切薄或事先蒸煮過。◼️降低加熱溫度：研究已證實加熱溫度愈高，PAHs生成愈多。◼️增加食品與熱源間距離：可降低溫度，也能減少煙霧的附著。◼️過程避免產生大量煙霧：日本研究顯示，在熱木炭上放幾根沾過水的木炭，可減少煙霧產生，還可提供水蒸氣蒸煮食品。◼️過程避免油脂滴落至木炭，可鋪或包鋁箔紙，並使用無網洞烤盤，以減少食品油脂滴在木炭上，受木炭高溫分解、形成含有PAH的煙再附著於食品。◼️改用其他烤肉方式，例如電烤箱、氣炸鍋等。另外，大啖烤肉之餘也不要忘了均衡飲食，烤肉時可以搭配各種新鮮蔬菜水果一起食用，也要多補充水分，塗刷醬料應以適量為原則，避免攝取過多的鈉及糖分。