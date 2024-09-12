傳將退出台灣市場？法國巴黎人壽急發聲明：「無出售、合併計畫」

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有媒體報導稱在台深耕26年的壽險公司法國巴黎人壽，擬退出台灣市場，對此，法國巴黎人壽今（12）日緊急發聲明澄清，並無任何出售或合併計畫，公司營運一切正常，將繼續深耕台灣。該報導指出，合庫金旗下的合庫人壽為法巴集團在台的合資公司，合庫金持有51%、法國巴黎保險控股持有49%。因雙方合資10年合約已期滿，據悉，該合約條款有多項不利於合庫，包含通路及產品線均受到限制，因此，雙方合約尚未談定，更有傳聞法國巴黎人壽因此有異動。消息一出，法國巴黎人壽今早就緊急發出聲明澄清表示，在台穩健耕耘26年，多年來本適足率和淨值比皆名列前茅，公司財務卓越穩健，並無任何出售或合併計畫，公司營運一切正常，合作夥伴、保戶及利害關係人權益完全不受影響。同時，法國巴黎人壽強調，長期致力於保險普及化，未來將持續發揮保險業核心的影響力，持續深耕台灣，作為客戶與合作夥伴最堅實的後盾，提供客戶更適切的保障商品與更優質的服務。