KID婚禮前1週老婆流產！崩潰發抖「本來要當天宣布」：她比我堅強

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▲男星KID（右）和圈外女友「東區妹仔」Rita（左後）結婚2年，去年生下兒子「木木」（左前）。（圖／翻攝自KID IG）

▲KID分享超音波照，先前宣布老婆懷上第二胎。（圖／KID臉書）

男星KID（林柏昇）和圈外女友「東區妹仔」Rita結婚2年，去年（2023）生下兒子「木木」，先前宣布喜訊，即將迎來二寶，引來外界祝福。KID日前卻透露，他們的做人過程並不順利，妻子更一度流產，夫妻倆忍不住落淚，他更心情複雜到忍不住渾身發抖，「我老婆比我堅強。」KID和Rita採取人工受孕的方式，他在podcasts上分享，第一胎生下木木很順利，第二胎植入胚胎一開始也都很順利，但卻在公開消息的前一週，胎兒突然心跳停止，「最難過的是本來是要在我們結婚的當天，在這個台上跟大家宣布說我們有一個（小孩）。」夫妻倆一開始試圖掙扎，還想再自費檢查一次，不願意相信結果，但後來發現孩子真的留不住。在確認噩耗後，夫妻倆回到車上忍不住落淚，KID回憶當下心情，感到很慌張，不知道下一步該怎麼做比較好，「我那時候好像一直在發抖」，不僅如此，他也很擔心老婆的狀況，卻發現對方比他還堅強，Rita也表示，當時KID還是要出外景工作，她必須得獨自吃藥、動手術拿掉孩子，讓她的情緒一度很低潮沮喪，這段期間持續了一個月。Rita最後決定轉念，為了能夠更輕鬆的懷孕，讓寶寶有健康的身體，她不斷鼓勵自己，而KID也盡可能陪伴在Rita身邊，夫妻倆一起調整好狀態，休息了半年時間，才終於一起迎來二女兒的誕生，一番分享也讓粉絲們十分感動。