立法院紀念酒太香！選民打爆立委電話就為這一罐　價格進逼2千元

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▲立法院首度推出玻璃瓶裝的紀念酒。（圖／立法院提供）

▲韓國瑜新款立院紀念酒特地將瓶蓋設計成「梅花」樣式。（圖／讀者提供）

▲王金平版的藍瓷瓶紀念酒已停產。（圖／記者林怡昕攝，2024.09.12）

▲前立法院長蘇嘉全版本的「南瓜瓶」立法院紀念酒也是民眾收藏首選。（圖／記者林怡昕攝，2024.09.12）

▲立院紀念酒較為人知的有3款。（圖／記者林怡昕攝，2024.09.12）

金門酒廠每年都會發行各式紀念酒，引起民眾搶購收藏。其中，「立法院紀念酒」更是當中的稀世珍品，因為購買人僅限立法委員，且購買數量還有所限制，每每推出後，立委辦公室電話都會被選民打爆，成為另類選民服務。立法院紀念酒向來為國內外訪賓口耳相傳的珍品，時常出現在許多國會交流場合，就在立法院長韓國瑜上任後，最新一款的立法院紀念酒也在近日亮相。本屆首次以玻璃裝瓶，透過晶透的玻璃，佐映瓶身典雅的金色曲線，瓶頭以「手工水晶梅花」描金配件設計。就有國會助理戲稱，這次特別用梅花，凸顯用來塞住瓶子的瓶頭，正好和韓競選總統時的「塞子說」相互呼應。盤點過去立法院紀念酒，從立法院第5至8屆，前立法院長王金平上任後，就開始有立法院紀念酒的出現，王金平版本的酒瓶身帶雙耳設計，第5、6屆是白瓷瓶，第7、8屆替換成藍瓷瓶。再到第9屆，由不分區綠委蘇嘉全擔任院長，紀念酒改款以白色為主、綠色為輔呈現，也被戲稱為「南瓜瓶」。第10屆院長游錫堃也沿用該造型。值得注意的是，紀念酒來自飄香已逾半世紀的金門酒廠，運用五年以上「陳年特級高粱酒」酒基灌裝，以獨家七十餘年古法「三高二低一翻」純糧固態發酵釀酒工藝產製，用「擷頭去尾」的特殊摘酒技術，封存於金門得天獨厚的花崗岩坑道中。韓國瑜辦公室也分享購買資格，每年每位委員30箱（每箱6瓶）額度專供立委購買，首批1200瓶新款紀念酒特別於中秋節前正式推出，後續10月份起將陸續量產。有國會助理分享，每每立法院推出新的紀念酒，地方、國會辦公室電話都會被打爆，詢問是否能請委員幫忙「代購」。據了解，早期1瓶紀念酒要價1680元，近年漲價至1750元，今年最新款價格漲到1995元，民眾得多掏2張百鈔才買得到了。