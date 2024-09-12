痛到送急診！文章急性眼疾發作　忍痛宣告取消全台北中南演唱會

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▲文章（左）曾找陳淑芳一起拍演唱會宣傳影片。（圖／翰森娛樂）

▲文章為了演唱會做好許多前置作業，卻只能忍痛宣告取消。（圖／翰森娛樂提供）

出道40年的「金鐘、金鼎、金嗓」3奬歌王文章，原訂10月19日起展開《不再漂泊365里路》全台北中南巡演，不料近來他急性眼疾發作，必須立刻動手術，醫生囑咐不能拖下去，否則會嚴重到看不見，文章心情沮喪又自責，只得忍痛宣布將取消本次台灣巡演。出道40年的文章，自去年10月起就在為今年的巡演做準備，包括演唱會6段組曲音樂已全數做完，前幾天也南下嘉義、高雄做了整天宣傳。只是他上禮拜在北京時，就曾痛到要送急診，當時還是繼續強忍、硬撐認為休息一下就好，無奈身體已發出警訊：不能再拖了。文章經紀人透露，他前一天還在為演唱會拍宣傳照，不過人到拍攝現場仍感到不舒服，甚至右邊臉是漲紅的，經紀人當機立斷要他別拍了，只是文章心情矛盾，既不甘心又對不起歌迷，還是想把既定工作完成。早先，文章秘密找來金馬影后陳淑芳拍攝催票影片，要給大家驚喜，當她知道文章身體亮紅燈，也感到不捨，表示身體要緊，希望他先將健康顧好。文章的急性眼疾1週發作1次，疼痛日益加劇，醫生診斷文章罹患嚴重眼疾，預計25日將進開刀房。他以為休息3週後還能重回舞台，然而醫生叮囑他動完手術後，將無法面對演唱會強光照射，祭出「至少3個月以上都不能表演」的禁令，於是文章到年底的演出被迫全數喊卡，他直說：「對不起歌迷，更對主辦單位大大娛樂很抱歉，謝謝大家諒解。」原本10月19日文章將在台北開唱，11日9日轉戰台中，12月8日在高雄演出，因身體健康突亮紅燈，現在他只能期盼健康恢復後，能再有機會和台灣的歌迷朋友見面，已購票的歌迷如需退票可洽年代售票系統客服專線：(02)23419898，或E-mail 至ticket@eracom.com.tw