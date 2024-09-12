WTT澳門冠軍賽／高承睿爆冷中國世界盃亞軍！3：1勝林高遠闖進8強

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桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽16強戰爆出冷門，我國男單新生代好手「柚子」高承睿激戰4局以3：1戰勝中國名將林高遠，攜手「沉默殺手」林昀儒闖進8強，這一戰也堪稱是他生涯的代表作之一。此前我國名將林昀儒已經擊敗瑞典好手Anton Kallberg與中國梁靖崑、瑞典奧運男單銀牌莫雷加德（Truls Moregardh）皆先一步打進男單8強。高承睿則要對上今年桌球世界盃亞軍林高遠，對方實力和經驗都在他之上，取勝並不容易。這一屆賽事，中國帶出9人出戰，目前已進行的12場比賽，他們全數獲勝，想不到今天踢到鐵板。上一場3：0擊敗埃及一哥Omar Assar‎的林高遠，今天面對我國高承睿狀態不佳，大部分時間被壓制，始終打得很被動，最終以1：3出局。高承睿今天擊球質量穩定，主動失誤不多，而且前三板節奏變化不少，打出讓人亮眼的表現。而林高遠則扛不住前者的正手進攻，發接發的應對也不好，連輸2局後雖然第3局扳回一城，但最終仍以7：11、6：11、11：9、11：9。高承睿在今天巴黎奧運雖然沒有奪牌，但是冷靜和超齡的心態受到好評。今天第4局他一度以6：9落後，有可能被對受扳平戰局，但他硬是連追5分收下勝利，擊敗強大的中國選手。