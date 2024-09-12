《角頭－大橋頭》破2億謝票　王識賢嘆竟不知道江蕙曾生重病

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▲《角頭》主要演員們和監製一起到協天宮上香，感謝關聖帝君加持票房大賣。（圖／記者李政龍攝影）

▲《角頭》全台票房破2億，群星齊聚協天宮，感謝神明。（圖／記者李政龍攝影）

今年最賣座國片《角頭－大橋頭》賣破2億，龍天翔、高捷、王識賢、王陽明、張懷秋、施名帥等要角齊聚捷運大橋頭站附近的台北市協天宮關帝廟拜拜還願，感謝關聖帝君助攻票房步步高升。連日來劇組在中南部謝票，所到之處人潮爆滿，高捷笑稱：「每個人都被追著跑。」王陽明與張懷秋都被熱情影迷抓到手受傷，而王識賢則大小通吃、男女老少觀眾間的人氣都很旺。被虧是否取代許光漢變「國民老公」？他打趣回道：「等他退伍再把這頭銜還給他。」近日江蕙宣告抗癌成功後復出，王識賢感嘆自己過去都不知她的病情，很希望有機會再度合唱。《角頭－大橋頭》掀起旋風，「貴董」高捷在和眾家要角拜謝完協天宮關聖帝君後開口直呼3億，問他是否為了刺激票房開出承諾，他笑道：「三義在苗栗啊。」是否表示大夥兒將轉戰該處答謝觀眾，監製張威縯透露全台各處的謝票活動都有在計畫，而且對於演員們的向心力之強相當感動，沒有酬勞他們還自動自發參加。王陽明之前票房破億和大家一起送出價值10萬元的腕錶，現在破2億則改抽出20位幸運觀眾送些神祕的小禮物，笑言：「人數多一些，機會也更多。」張威縯感嘆片子熱賣也招來不少攻擊與批評，雖然也知道對方是誰，還是希望以和為貴，大家一起都創造好的票房。外界稱看這系列的電影大都是8+9族群，稱會教壞小孩，王陽明謝票時強調：「沒滿18歲的小朋友，過幾年以後再來看喔。」王識賢在《角頭》系列的角色人氣超旺，為他贏得不少過去沒想過的表演邀約，他就即將前進夜店演出。女兒們還不能看這系列的電影，但老師、長輩看完以後會說：「你爸爸很不錯。」平常他則是教導女兒們要謙卑一些。在場媒體記者虧他變成「師奶界的許光漢」，他反應很快：「他現在在當兵嘛，等他退伍再把頭銜還給他。」他曾經在江蕙的封麥演唱會上擔任嘉賓，那時曾問她：「姐仔，怎麼那麼早就不唱了？」江蕙回道：「我比較早出來上班，現在就早一點下班。」他也沒有想到竟然會是生了重病，由於沒有江蕙的聯絡方式，雖然很開心因她抗癌成功，也無法簡訊問候。被問到有沒有想再合唱？他語氣肯定：「當然想啊，可是她復出之後開演唱專場的話，去當嘉賓，哪有可能呀？都不知道要排到民國幾年。」他視江蕙為大前輩，自己旁邊遠遠的觀察就好。