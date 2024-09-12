公車上產女！泰國女不知自己懷孕　同車乘客幫她接生

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泰國婦女搭長途巴士時感到肚子劇烈疼痛，幸好同車乘客有人職業是護士，善心地上前幫助她，沒想到她躺下來便產下一個小孩。婦女順利分娩後說，自己已有三名孩子，全然不知已懷上第四胎。根據泰國媒體《Khaosod》，婦女斯達潘（Sthaporn Wilaiwan）星期一（9日）上午8點從孔敬府乘坐長途巴士前往普吉島。接近曼谷市區時，婦女突然感到有尿意，便站起來想走去巴士附設的廁所，但走到一半肚子突然劇烈疼痛，而且她感覺到胯下彷彿有生產的跡象，嚇得馬上坐在走道上。巴士上剛好有一名護士，對方馬上為她接生。巴士司機也將巴士停在路邊，並連忙叫救護車，將她和嬰兒送到醫院檢查。斯達潘告訴當地媒體，本身已有三名孩子，完全不知道自己已懷了第四胎，也從未進行過產檢，沒想到會突然生小孩，如果早知道懷孕便不會獨自出遠門。雖然小孩來得很突然，萬幸的是母女如今都沒有生命危險。