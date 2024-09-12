迎AI終端裝置元年！專家估2028年規模年增29%　曝參與行情策略

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蘋果iPhone16亮相，AI應用落地更加具象化，中租基金表示，AI手機只是開始，未來的AI PC、人形機器人管家等，還有龐大商機值得期待，預估2028年前AI市場規模年增29%。然而，AI相關類股的市場波動不容小覷，專家建議，與其重押單一個股或是選擇追蹤大盤指數的ETF，不妨透過持股分散的共同基金來參與行情。蘋果秋季發表會於台灣時間10日凌晨1時登場，iPhone 16全系列新機搭載全新的A18處理器，並採用Arm 最新一代晶片架構Armv9，以支援更強大的AI應用功能，市場預估此舉將引爆新一波AI換潮。今年年初舉行的世界行動通訊大會MWC早已預期，2024年AI手機會滲透中高階機型，同時改寫手機使用者體驗，AI也會成為未來支持各項晶片、設備、應用服務與終端裝置的關鍵基礎。中租基金平台總經理蘇皓毅表示，AI發展由「雲端」走向「個人化終端」已是市場普遍共識，預估在不久的將來，AI將無所不在，從智慧型手機、個人電腦、自駕車到智慧家庭等物聯網裝置，甚至人形機器人管家，龐大商機值得期待。國際資料公司IDC最新報告顯示，全球人工智慧支出包括AI應用、基礎設施以及相關資訊科技和商業服務等，以每年平均複合年增率29%的速度成長，預估至2028年將擴增超過一倍至6320億美元。而美國作為全球科技創新的領導者，以及擁有完整產業供應鏈優勢的台灣，將會是全球AI發展的關鍵樞紐，也是投資人布局的重點。中租基金指出，布局AI科技雖有機會帶來豐厚報酬，但市場波動也不容小覷，重視風險控管的投資人，與其重押單一個股或是選擇追蹤大盤指數的ETF，不妨透過持股分散的共同基金來參與行情，其主動式操作的特性更能緊扣AI朝個人化終端發展的趨勢，積極網羅大型權值股以外的爆發潛力，不受限大盤成份股，在選股及換股上更具彈性。