中秋沒連假哭哭！乖乖待在家追劇　盤點2024上半年必看台陸劇

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▲《不夠善良的我們》林依晨（右）、賀軍翔的婚姻陷入乏味無聊的危機。（圖／公共電視、MyVideo提供）

▲《誰是被害者2》張孝全（左）、許瑋甯再度回歸。（圖／Netflix提供）

▲《墨雨雲間》吳謹言（左）與王星越劇中聯手復仇，對手戲精彩。（圖／愛爾達電視提供）

▲《聽海湧》吳翰林飾演台籍戰俘監視員，角色處境讓人噴淚。（圖／公視提供）

▲《人生清理員》藉由生離死別的議題探討人生價值觀。（圖／果陀娛樂提供）

今年中秋沒有連假，不少上班族乖乖待在家，《NOWnews今日新聞》盤點2024上半年精采必看5部戲劇作品，抓緊時間好好追劇。包括《不夠善良的我們》、《誰是被害者2》、《墨雨雲間》、《聽海湧》、《人生清理員》，各式不同題材都能滿足喜好。《不夠善良的我們》由徐譽庭編劇及執導，由林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演。故事講述兩位同月同日出生的女性，愛上了同一個男人，成為情敵，12年間通過社交媒體幻想對方活的更好而產生嫉妒。多年後再次重逢，兩人分別是已婚與單身的身份，40歲左右的她們在家庭、職場、生活之間的掙扎。該劇在本屆金鐘入圍13項，主角群全壘打上榜，尤其林依晨、許瑋甯劇中相愛相殺，互尬演技，兩人同時入圍迷你劇集最佳女主角，不少粉絲敲碗能夠「雙蛋黃」都得獎，因為少了誰，這角色都不完整。《誰是被害者2》是Netflix史上唯一續訂第二季的台劇。劇中前鑑識官方毅任（張孝全 飾）迎接女兒江曉孟（李沐 飾）離開觀護所，父女倆和從嗜血記者轉職基金會公關的徐海茵（許瑋甯 飾）一同展開新生活，卻身陷一連串的死亡事件，方毅任成為頭號嫌疑人。案件牽起一起15年前他經手的情殺案，恩師林景瑞（喜翔 飾）聲譽同樣遭到質疑，他必須和刑警趙承寬（王識賢 飾）以及法醫薛欣寧（蘇慧倫 飾）合作，查明真相還自己清白，否則他將再一次失去與曉孟的家。本季除原班人馬張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐強勢回歸外，更加入睽違12年再次跨界演員的蘇慧倫、日劇男神藤岡靛，以及近期超夯香港演員劉俊謙同台飆戲。《墨雨雲間》講述縣令千金薛芳菲（吳謹言 飾）遭遇陷害和活埋，被幸運救起後，頂替中書令之女姜梨（楊超越 飾）身分，開啟絕地反擊的復仇之路。吳瑾言從2018年《延禧攻略》爆紅後，以該劇再度受到關注，戲熱播話題量暴增，更帶動一票配角知名度，她劇中和小12歲的同門師弟王星越演CP一點也不違和，甚至火速二搭，讓劇迷期待值爆表。《聽海湧》講述昭和17年（1942年）期間，日本從殖民地台灣大量徵召台籍青年前往北婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘；這些台籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。有些人因此再也沒有機會回到台灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事。該劇雖只有5集，看完後內心掀起波濤洶湧、餘味無窮，被封為「今年目前最精緻台劇」，由新生代演員吳翰林、黃冠智、朱宥丞主演，飾演相互扶持的三兄弟，加上施名帥、連俞涵、周厚安等實力派配角加持，還原在二戰時空背景下，因為身分立場不同，只能互相敵對，在戰爭之下，每個人都是萬般無奈。職人影集《人生清理員》改編自2020年的同名電影，由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵、陸奕靜主演，講述清理特殊死亡現場的清潔職人，藉由生離死別的議題探討人生價值觀，由於題材和韓劇《我是遺物整理師》類似，儘管電影比該劇還要早出，他們卻還是將故事整個重新定調，籌備近4年終於找到適合的切入點，拍出最寫實又觸動人心的作品。