台灣川粉變少？《全球霸主之爭》帶你全盤剖析美國總統大選焦點

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美國總統大選倒數不到兩個月時間，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普戰況膠著，這場選舉影響著全球脈動，數十億人關注，NOWnews《全球霸主之爭》美國大選特別節目，自9月起將帶您全盤剖析美選熱焦以及多項議題。NOWnews美國總統大選特別節目《全球霸主之爭》12日首播，由東海大學政治系教授邱師儀主持，此次邀請到國際政治評論員趙君朔、「左轉有書」書店店長王家軒，以及擔任過駐美代表處政治組長的台北市議員趙怡翔談論美選議題。前次美國總統大選，吸引了大量台灣民眾關注，甚至有許多民眾和政治人物還爭相穿上川普外套和口罩表達支持，甚至被質疑選邊站，但此次並未出現這股現象，主持人邱師儀也觀察到了這點，指出今年台灣的川粉好像比較少？四年前掛紅布條挺川的熱潮似乎不再，大家都在關心柯文哲。王家軒認為，不論共和黨和民主黨，基本對中政策強硬立場已經匯流，共和黨的執行政策幕僚和戰略專家，基本上氛圍都已形成，但問題是川普的執行能力看來是有問題的。王家軒坦言，在他看來，台灣川粉還是太多，川粉最理想的數字應該是零，但他也不否認川普任內提高關稅打貿易戰制衡中國確實有產生正面作用。趙怡翔則笑稱，選邊站不符合台灣利益，但台灣應該要非常關注美國大選，共和黨和民主黨對台政策不變，但各自關注的焦點不同，台灣在其中要如何因應，是需要重視的部分，現在只剩下兩個月的時間，我們必須要了解各候選人的喜好和政策重點，台灣才能做好萬全準備；他調侃，「討論這個問題，比討論柯文哲營養太多」。