泰國清邁自由行怎麼玩？必去9大行程攻略　「北方玫瑰」復古浪漫

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▲清邁古城區是清邁的市中心，清邁曾是蘭納王國（Lanna Thai）的首都，至今仍保有許多古蹟和文物。（圖／翻攝自IG）

▲古城西邊的寧曼路是文青的天堂，聚集了各種設計文創店、風格咖啡館。（圖／翻攝自泰國旅遊局）

▲瓦洛洛市場是一處擁有百年歷史的室內傳統市場。（圖／翻攝自IG）

▲每逢星期日黃昏，攤販會沿著塔佩門一直延伸到帕辛寺，是清邁最具代表性的夜市。（圖／翻攝自泰國旅遊局）

▲清邁大學夜市則是當地人常去的夜市，更為貼近當地人的真實生活。（圖／翻攝自IG）

▲清邁夜間動物園為泰國最大的動物園。（圖／翻攝自清邁夜間動物園官網）

▲進入正殿之前會先經過一座奈何橋，象徵的是走向天堂。（圖／翻攝自IG）

▲黑廟並非廟宇，而是由泰國藝術家塔頑以死亡、地獄為主題設計的一座私人博物館。（圖／翻攝自IG）

▲茵他儂國家公園位於泰國第一高峰茵他儂山上，海拔2565公尺，整個園區綠意盎然。（圖／翻攝自泰國觀光局）

泰國北部的古城清邁有著慢活的生活步調，環境清幽、大自然資源豐富，還有很多漂亮的咖啡廳，身為泰國第二大城，清邁常被形容為「北方玫瑰」、「慢活之城」，擁有悠久歷史，與曼谷風貌不同，但同樣是受到許多人喜愛的旅遊勝地。清邁特別受到香港人喜愛，許多香港人在退休後移居當地，泰國政府也特別推出養老簽證來吸引年長移民。《香港01》曾介紹清邁自由行的9大行程，下面一起來看看清邁有哪些好逛好玩的地方！清邁古城區是清邁的市中心，清邁曾是蘭納王國（Lanna Thai）的首都，至今仍保有許多古蹟和文物，在古城裡閒逛，欣賞寺廟、市集、夜市等，在古色古香的城鎮裡感受蘭納王朝的歷史痕跡。古城西邊的寧曼路是文青的天堂，聚集了各種設計文創店、風格咖啡館，是當地年輕人聚集的地方，與古城的歷史恰好成為對比，街區匯集了很多不同風格的建築，有歐式也有東南亞風，是很多遊客逛街購物，打卡留念的好地方。瓦洛洛市場是一處擁有百年歷史的室內傳統市場，販售的物品包括水果、乾貨、熟食、雜貨、鮮花等等，市場樓高三層，容納超過500個攤位。很多清邁當地的特產都能在這裡買到，想體驗當地美食或是採購伴手禮，物美價廉的瓦洛洛市場性價比超高。每逢星期日黃昏，攤販會沿著塔佩門一直延伸到帕辛寺，是清邁最具代表性的夜市，規模盛大。市集內有吃的也有手作文創小物，還有服飾首飾店，走累了還可以在露天按摩檔按摩。雖然人潮有點擁擠，但熱鬧鮮活的氣氛值得體驗。如果說週日夜市是觀光客最愛，位於寧曼路附近的清邁大學夜市則是當地人常去的夜市，更為貼近當地人的真實生活。清邁大學夜市的規模較為小，比較沒有在賣紀念品、伴手禮種類，但有更多當地年輕人喜歡的流行玩意，小吃口味也更道地。清邁夜間動物園為泰國最大的動物園，面積是新加坡夜間野生動物園的兩倍，飼養了超過一百多種動物。園中除了可以看動物，還能遊覽花園、瀑布和湖泊，山頂更能俯視清邁城。白廟又名「白龍寺」、「龍昆寺」、「窪龍坤」、「靈光寺」，由泰國華裔藝術家許龍才（Chalermchai Kositpipat）設計建造。白廟建於1998年，因寺廟雕刻各種華麗造型的白龍團，素白色的外觀吸引許多遊客前往打卡。許龍才曾透露白色寓意佛陀的純潔和佛的智慧照耀宇宙，進入正殿之前會先經過一座奈何橋，象徵的是走向天堂，所以在橋上千萬不要往回走。「黑廟」其實並非廟宇，而是由泰國藝術家塔頑（Thawan Duchanee）以死亡、地獄為主題設計的一座私人博物館，館內展示了許多與生死相關的古董、標本、藝術作品等等，希望藉此向大家傳達對於生命本質的思考。由於建築整體是黑色系，因此有了黑廟的稱號，也被當地人稱作「清萊地獄」。茵他儂國家公園位於泰國第一高峰茵他儂山上，海拔2565公尺，整個園區綠意盎然，遍佈美麗的自然步道，還有壯觀的瀑布，讓人心曠神怡。為了慶祝泰王生日而建的國王皇后雙塔，更是增添濃厚的泰國風格，登塔後也能一覽周圍美景。