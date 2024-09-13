聚焦核武　金正恩視察鈾濃縮設施

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北韓中央通信社(KCNA)今天(13日)報導，北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)視察了鈾濃縮設施的控制室，以便了解生產線的運作，並監督新型600毫米多管火箭發射器的試射。報導指出，金正恩也視察了核武器研究所(Nuclear Weapons Institute)、以及武器等級的核子材料生產基地，並訂定為這類材料增產的長期計畫。報導引述金正恩說，他在視察這些地點時感覺「很強大」。報導中並未明確提到金正恩是何時視察。根據北韓中央通信社的另一則報導，金正恩也視察了北韓陸軍特種部隊的訓練基地，並對11日舉行的戰鬥演習提出指導。金正恩9日在北韓建國紀念日表示，北韓正在實施核武建設政策，要讓核武數量「成倍增長」。更多中央廣播電臺新聞