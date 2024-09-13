想妍妍？鍾小平狂補刀柯文哲　他爆對話簡訊：追求這美女失敗惱羞

民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押，國民黨考量立法院藍白合作，不願落井下石，不過國民黨台北市議員鍾小平仍強力監督京華城案。國民黨桃園市議員詹江村說，過去柯文哲擔任市長的時候，鍾小平跟柯文哲非常好，跟民眾黨也非常好，怎麼過去柯文哲當市長的時候，不把議員職責做好，反倒是柯文哲落難的時候，才想到要扮演好議員的角色，就不知道了！
詹江村在臉書說，很多人質疑國民黨，必須為鍾小平爆料柯文哲負責，鍾小平說他爆料柯文哲是議員職責，但鍾小平過去跟民眾黨很要好，至於後來為什麼鬧翻，是否因為追求曾披民眾黨戰袍挑戰桃園市議員的「美女博士」曾妍潔不果，奪命連環扣，讓曾妍潔感覺噁心，憤而惱羞成怒，而跟民眾黨鬧翻，還是另有其他因素，就不得而知。
詹江村說，顯然這是鍾小平個人，跟民眾黨的私怨，真的跟國民黨無關，請民進黨勿再挑撥了！詹江村還公布疑似鍾小平與曾妍潔的對話，鍾小平直言「想妍妍」，讓曾妍潔不知所措。
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詹江村說，顯然這是鍾小平個人，跟民眾黨的私怨，真的跟國民黨無關，請民進黨勿再挑撥了！詹江村還公布疑似鍾小平與曾妍潔的對話，鍾小平直言「想妍妍」，讓曾妍潔不知所措。
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