影／大谷翔平「龜派氣功」慶祝開轟！大聯盟官方配上特效超酷炫

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▲經典的Kame hame ha「龜派氣功」喚起粉絲內心熱血澎湃的戰鬥魂。（圖／7-ELEVEN提供）

▲大谷翔平離開火腿隊時，所畫下的三井壽。（圖／週刊女性Prime）

大谷翔平好紅！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，昨（12）日對上芝加哥小熊的比賽，首局敲出本季第47轟，並在第2局跑出本季第48盜，成為大聯盟史上第一位單季繳出「47轟48盜」的選手，大谷在昨日首局開轟後，回到休息室時，與Enrique Hernández使用龜派氣功動作慶祝，隨後大聯盟官方也在推特（X）上發布此影片，並配上龜派氣功特效，讓兩人看起來就像超級賽亞人，日媒《The Answer》也表示，這樣的畫面會讓人沈浸在其中。（日文：かめはめ波；英文：Kame Hame Ha），大谷在完成「47轟48盜」後，距離單季「50轟50盜」的紀錄越來越近，同時大谷ML韓國重砲秋信守所累積的亞洲球員218轟紀錄生涯累積218轟，本季敲出165安，和102分打點的創下個人在MLB的新高，對於大谷來說今年注定是傳奇的一年。此外，，目前12場「1轟1盜」與上賽季的Ronald Acuña Jr.和1973年巨人名將Bobby Bonds並列史上第2。