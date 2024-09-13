影／大谷翔平「龜派氣功」慶祝開轟！大聯盟官方配上特效超酷炫

大谷翔平好紅！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，昨（12）日對上芝加哥小熊的比賽，首局敲出本季第47轟，並在第2局跑出本季第48盜，成為大聯盟史上第一位單季繳出「47轟48盜」的選手，大谷在昨日開轟後，回到休息室與隊友使用「龜派氣功」動作慶祝，大聯盟官方也為大谷配上特效，讓他看起來就像「超級賽亞人」，日媒《The Answer》也表示，這樣的畫面會讓人沈浸在其中。
「龜派氣功」慶祝 大聯盟特意配上特效
大谷在昨日首局開轟後，回到休息室時，與Enrique Hernández使用龜派氣功動作慶祝，隨後大聯盟官方也在推特（X）上發布此影片，並配上龜派氣功特效，讓兩人看起來就像超級賽亞人，日媒《The Answer》也表示，這樣的畫面會讓人沈浸在其中。
事實上，大谷翔平可說是「超級動漫迷」，他愛看漫畫，對於鳥山明老師的《七龍珠》，以及井上雄彥老師的代表作《灌籃高手》情有獨鍾，甚至他也很會畫畫，曾經在離開日職火腿隊時，畫下三井壽的漫畫，引發球迷討論。
「龜派氣功」（日文：かめはめ波；英文：Kame Hame Ha），又稱神龜衝擊波，也有直接翻譯為「卡曼哈曼波」或「卡美哈梅哈」。是鳥山明所創作的日本漫畫《七龍珠》中的虛構氣功。依據設定，此氣功由劇中一位名為龜仙人的武術大師所創，需要聚集「氣」來發動，有尾隨性，龜仙人用了50年創造出來，但主角孫悟空只是看了一眼便學會，其後克林、飲茶等人也輕易學會。
打破多項紀錄 2024屬於大谷傳奇球季
大谷在完成「47轟48盜」後，距離單季「50轟50盜」的紀錄越來越近，同時大谷ML韓國重砲秋信守所累積的亞洲球員218轟紀錄生涯累積218轟，本季敲出165安，和102分打點的創下個人在MLB的新高，對於大谷來說今年注定是傳奇的一年。
此外，大谷本季有12場比賽至少「1轟1盜」，自1900年以來，單季最多「1轟1盜」場次的紀錄保持人是1986年Rickey Henderson的13場，大谷有望在今年追平甚至刷新紀錄，目前12場「1轟1盜」與上賽季的Ronald Acuña Jr.和1973年巨人名將Bobby Bonds並列史上第2。
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大谷在昨日首局開轟後，回到休息室時，與Enrique Hernández使用龜派氣功動作慶祝，隨後大聯盟官方也在推特（X）上發布此影片，並配上龜派氣功特效，讓兩人看起來就像超級賽亞人，日媒《The Answer》也表示，這樣的畫面會讓人沈浸在其中。
事實上，大谷翔平可說是「超級動漫迷」，他愛看漫畫，對於鳥山明老師的《七龍珠》，以及井上雄彥老師的代表作《灌籃高手》情有獨鍾，甚至他也很會畫畫，曾經在離開日職火腿隊時，畫下三井壽的漫畫，引發球迷討論。
「龜派氣功」（日文：かめはめ波；英文：Kame Hame Ha），又稱神龜衝擊波，也有直接翻譯為「卡曼哈曼波」或「卡美哈梅哈」。是鳥山明所創作的日本漫畫《七龍珠》中的虛構氣功。依據設定，此氣功由劇中一位名為龜仙人的武術大師所創，需要聚集「氣」來發動，有尾隨性，龜仙人用了50年創造出來，但主角孫悟空只是看了一眼便學會，其後克林、飲茶等人也輕易學會。
打破多項紀錄 2024屬於大谷傳奇球季
大谷在完成「47轟48盜」後，距離單季「50轟50盜」的紀錄越來越近，同時大谷ML韓國重砲秋信守所累積的亞洲球員218轟紀錄生涯累積218轟，本季敲出165安，和102分打點的創下個人在MLB的新高，對於大谷來說今年注定是傳奇的一年。
此外，大谷本季有12場比賽至少「1轟1盜」，自1900年以來，單季最多「1轟1盜」場次的紀錄保持人是1986年Rickey Henderson的13場，大谷有望在今年追平甚至刷新紀錄，目前12場「1轟1盜」與上賽季的Ronald Acuña Jr.和1973年巨人名將Bobby Bonds並列史上第2。