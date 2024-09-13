台中男全裸墜樓亡！疑使用「孵蛋機」助興　女友毒品罪嫌送辦

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10日上午，台中市北屯區一名25歲陳姓男子，不慎自10樓墜落身亡，警方調查發現，陳男當時疑似和黃姓女友在屋內「情趣打水仗」，之後疑因地面濕滑不慎墜樓，已排除外力介入。警方也在屋內查獲俗稱「孵蛋機」的第二級毒品大麻煙油、吸食器等，將黃女依持有第二級毒品罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後請回。據了解，案發當天，陳男到黃姓女友家中，全裸玩起情趣打水仗，之後陳男攀爬陽台時，不慎因濕滑從10樓墜落。警方當時也在屋內查獲俗稱「孵蛋機」的毒品大麻煙油、吸食器等，並對陳男抽血、黃女驗尿，目前檢驗結果尚未出爐。並將黃女依毒品罪嫌送辦。