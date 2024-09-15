「彈跳豬」二創席捲網路！泰國河馬成芭達雅明星　個性自帶迷因感

泰國河馬寶寶「彈跳豬（Moo Deng）」因為表情自帶迷因感，而在網路上爆紅，許多畫家創造出牠的「二創梗圖」，甚至動物園官方也推出週邊商品，連咖啡廳也為牠製作專屬的奶泡咖啡，在社群平台上成為當紅炸子雞。
「彈跳豬」目前住在泰國度假勝地芭達雅的綠山野生動物園（ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง／Khao Kheow Open Zoo），牠平時很常對動物保育員生氣，被潑水時牠會「生氣到模糊」，被人類抓起來時牠也會瞪大眼睛超生氣，有時候還會咬保育員的腿，十分活潑又可愛。
九月初這隻河馬寶寶在台灣網路造成迴響，讓牠紅遍泰國、日本、西方國家和台灣。「彈跳豬」的表情被做成LINE貼圖、迷因梗圖和週邊商品，擄獲不少粉絲的心，許多民眾甚至專程到芭達雅的動物園，想親眼目睹「彈跳豬」的魅力。
「彈跳豬」走紅後，粉絲們對牠的習性也已暸若指掌，比如知道牠不喜歡被觸碰。從一段影片中可看到「彈跳豬」在用餐時間努力掙脫飼養員的懷抱，還曾試圖咬他的手指，逗樂許多網友。現在「彈跳豬」的照片、影片和梗圖也攻佔各種社群平台如臉書、X和Instagram，許多網友笑稱「憤怒的表情像極了早上被叫醒的我」、「彈跳的爌肉！」和「攻擊力＋0、可愛力＋100」。
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出生於今年7月10日的牠是綠山野生動物園的第7隻侏儒河馬寶寶，出生後動物園也為其舉行命名儀式，由泰國民眾票選適合牠的名字。入選的名字共有彈跳豬（Moo Deng）、紅燒豬（Moo Daeng）、豬絞肉（Moo Sap）等等，最終由Moo Deng（彈跳豬／彈力豬肉丸）獲選。
九月初這隻河馬寶寶在台灣網路造成迴響，讓牠紅遍泰國、日本、西方國家和台灣。「彈跳豬」的表情被做成LINE貼圖、迷因梗圖和週邊商品，擄獲不少粉絲的心，許多民眾甚至專程到芭達雅的動物園，想親眼目睹「彈跳豬」的魅力。
根據《芭達雅快訊（Pattaya Mail）》的報道，「彈跳豬」在出生後，於今年7月25日首次在春武里府的芭達雅綠山國家動物園亮相。動物園當時舉辦一場公眾投票活動，為這只小河馬命名。最終，逾兩萬名網民通過票選出「彈跳豬」 這個名字，因名字反映了小河馬活潑、俏皮和好動的性格。
「彈跳豬」走紅後，粉絲們對牠的習性也已暸若指掌，比如知道牠不喜歡被觸碰。從一段影片中可看到「彈跳豬」在用餐時間努力掙脫飼養員的懷抱，還曾試圖咬他的手指，逗樂許多網友。現在「彈跳豬」的照片、影片和梗圖也攻佔各種社群平台如臉書、X和Instagram，許多網友笑稱「憤怒的表情像極了早上被叫醒的我」、「彈跳的爌肉！」和「攻擊力＋0、可愛力＋100」。