五月天助陣周思齊大巨蛋引退賽！與中職淵源頗深　曾幫統一獅開球

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▲天團五月天將在中信兄弟球星周思齊引退賽登上臺北大巨蛋獻唱，而中信兄弟今（11）日也釋出「頑固周思齊」版MV，一起致敬這位棒壇傳奇。（圖／中信兄弟提供）

五月天正式攻蛋！中信兄弟人氣外野手周思齊，將在本月21、22日於台北大巨蛋正式引退，兄弟球團也替他安排引退賽，目前2天比賽的預售票已接近售完，目前都只剩約3000多張票，加上又傳出搖滾天團五月天將首度攻大巨蛋，擔任賽後表演嘉賓，更引起球迷熱議，也掀起搶購熱潮。中信兄弟球團將於9月21、22日替周思齊舉辦「The Last Together周思齊引退主題週」，而這兩天的引退賽，觀眾人數將會開放至4萬人以上，有望寫下大巨蛋啟用以來最多觀眾人數，以及首度達到進場人數「4」字頭的票房。據了解，這次五月天將攻上大巨蛋，並擔任演出嘉賓，是團隊主動聯繫中信兄弟球團，並就大巨蛋賽後表演進行諸多討論對此中信兄弟球團日前則表示：「目前不便多作回應，有進一步的好消息會再正式公告給大家。」事實上，