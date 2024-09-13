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五月天助陣周思齊大巨蛋引退賽！與中職淵源頗深　曾幫統一獅開球

記者陳品翔/綜合報導

▲中信兄弟球團將於9月21、22日替周思齊舉辦「The Last Together周思齊引退主題週」，搖滾天團五月天也將助陣。（圖／NOWnews資料照）
▲中信兄弟球團將於9月21、22日替周思齊舉辦「The Last Together周思齊引退主題週」，搖滾天團五月天也將助陣。（圖／NOWnews資料照）
五月天正式攻蛋！中信兄弟人氣外野手周思齊，將在本月21、22日於台北大巨蛋正式引退，兄弟球團也替他安排引退賽，目前2天比賽的預售票已接近售完，目前都只剩約3000多張票，加上又傳出搖滾天團五月天將首度攻大巨蛋，擔任賽後表演嘉賓，更引起球迷熱議，也掀起搶購熱潮。而事實上過去五月天就與棒球有過不少淵源，他們在2001年曾為統一獅隊開球，甚至也曾出席2008年的中職總冠軍賽記者會。

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中信兄弟球團將於9月21、22日替周思齊舉辦「The Last Together周思齊引退主題週」，而這兩天的引退賽，觀眾人數將會開放至4萬人以上，有望寫下大巨蛋啟用以來最多觀眾人數，以及首度達到進場人數「4」字頭的票房。兄弟日前也釋出「頑固周思齊」版本的MV，向這位棒壇傳奇致敬，也為「五月天攻蛋」埋下伏筆。

據了解，這次五月天將攻上大巨蛋，並擔任演出嘉賓，是團隊主動聯繫中信兄弟球團，並就大巨蛋賽後表演進行諸多討論，期間五月天團隊場勘就至少3次，光是舞台設計就斥資超過千萬。對此中信兄弟球團日前則表示：「目前不便多作回應，有進一步的好消息會再正式公告給大家。」

五月天與中職淵源頗深　曾在2001年替統一獅開球

事實上，五月天在過去就與中職有過不少淵源，他們在2001年8月23日曾為統一獅隊開球，當時仍相當青澀的模樣令人印象深刻。不僅如此，五月天還曾出席2008年的中職總冠軍賽記者會，2014年時也曾特別錄製影片替中華職棒加油，還幫郭泓志授權出場歌曲。如今又有機會能夠看到天團的身影，再次出現在棒球場上，許多球迷也引頸期盼。

▲天團五月天將在中信兄弟球星周思齊引退賽登上臺北大巨蛋獻唱，而中信兄弟今（11）日也釋出「頑固周思齊」版MV，一起致敬這位棒壇傳奇。（圖／中信兄弟提供）
▲天團五月天將在中信兄弟球星周思齊引退賽登上臺北大巨蛋獻唱，而中信兄弟今（11）日也釋出「頑固周思齊」版MV，一起致敬這位棒壇傳奇。（圖／中信兄弟提供）

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