五月天搶先江蕙、周董！聯手中信兄弟登大巨蛋　為周思齊引退開唱

五月天搶先江蕙、周董！中信兄弟在21、22日於台北大巨蛋的賽事，將為資深戰將周思齊舉辦引退，近期傳出重大驚喜，那就是搖滾天團五月天，將會成為表演嘉賓，甚至是引退賽宣傳片中也暗藏伏筆。原先台語天后江蕙宣布，將在10月5日站上台北大巨蛋，為國慶晚會復出，領先即將在12月底舉辦個人演唱會的「周董」周杰倫。沒想到，在周思齊引退賽的驚喜傳出後，五月天一舉超車，成為最早攻蛋的重量級天團。
巨星接連宣布攻蛋 江蕙復出拔頭籌
關於近期巨星接連宣布攻蛋，最早是周杰倫出席活動受訪時，曾表態已為大巨蛋留下檔期，只等待回覆，當時官方透過粉專以「我也有空！」正面回應。直到本月6日，周杰倫所屬經紀公司，杰威爾音樂發出聲明證實，周杰倫將在今年12月上旬於台北大巨蛋舉辦演唱會，成為首位登上台北大巨蛋舉辦個人演唱會的歌手。
除了周杰倫外，張惠妹（阿妹）也隨後宣布接力唱進大巨蛋，時間則選在12月底，並將開5個場次。而曾宣布引退的台語天后江蕙，則是在封麥後9年宣布，將在10月5日舉辦在台北大巨蛋的國慶晚會開唱，比周杰倫、張惠妹更早完成攻蛋。
半路殺出程咬金 五月天助陣攻蛋
但如今，傳出五月天將到場為周思齊引退助陣，將會一舉超車眾人。雖然中信兄弟球團先前回應：「目前不便多作回應，有進一步的好消息會再正式公告給大家。」
但球團釋出的「頑固周思齊」版MV，背景音樂選用五月天的代表作〈頑固〉，讓傳言的可信度逐漸提升。值得一提的是，目前預售票狀況已經相當熱門，若傳言屬實，勢必將再掀起最後的搶票潮，有機會打破中職大巨蛋最多例行賽進場人數紀錄。
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關於近期巨星接連宣布攻蛋，最早是周杰倫出席活動受訪時，曾表態已為大巨蛋留下檔期，只等待回覆，當時官方透過粉專以「我也有空！」正面回應。直到本月6日，周杰倫所屬經紀公司，杰威爾音樂發出聲明證實，周杰倫將在今年12月上旬於台北大巨蛋舉辦演唱會，成為首位登上台北大巨蛋舉辦個人演唱會的歌手。
除了周杰倫外，張惠妹（阿妹）也隨後宣布接力唱進大巨蛋，時間則選在12月底，並將開5個場次。而曾宣布引退的台語天后江蕙，則是在封麥後9年宣布，將在10月5日舉辦在台北大巨蛋的國慶晚會開唱，比周杰倫、張惠妹更早完成攻蛋。
半路殺出程咬金 五月天助陣攻蛋
但如今，傳出五月天將到場為周思齊引退助陣，將會一舉超車眾人。雖然中信兄弟球團先前回應：「目前不便多作回應，有進一步的好消息會再正式公告給大家。」
但球團釋出的「頑固周思齊」版MV，背景音樂選用五月天的代表作〈頑固〉，讓傳言的可信度逐漸提升。值得一提的是，目前預售票狀況已經相當熱門，若傳言屬實，勢必將再掀起最後的搶票潮，有機會打破中職大巨蛋最多例行賽進場人數紀錄。