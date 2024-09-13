五月天搶先江蕙、周董！聯手中信兄弟登大巨蛋　為周思齊引退開唱

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▲中信兄弟6月時曾在大巨蛋週六、週日舉辦「阪神甲子園球場日」，3連戰累計吸引69,624名觀眾進場，寫下中職大巨蛋3連戰票房新紀錄。（圖／中信兄弟提供）

五月天搶先江蕙、周董！中信兄弟在21、22日於台北大巨蛋的賽事，將為資深戰將周思齊舉辦引退，近期傳出重大驚喜，那就是搖滾天團五月天，將會成為表演嘉賓，甚至是引退賽宣傳片中也暗藏伏筆。原先台語天后江蕙宣布，將在10月5日站上台北大巨蛋，為國慶晚會復出，領先即將在12月底舉辦個人演唱會的「周董」周杰倫。關於近期巨星接連宣布攻蛋，最早是周杰倫出席活動受訪時，曾表態已為大巨蛋留下檔期，只等待回覆，當時官方透過粉專以「我也有空！」正面回應。而曾宣布引退的台語天后江蕙，則是在封麥後9年宣布，將在10月5日舉辦在台北大巨蛋的國慶晚會開唱，比周杰倫、張惠妹更早完成攻蛋。雖然中信兄弟球團先前回應：「目前不便多作回應，有進一步的好消息會再正式公告給大家。」但球團釋出的「頑固周思齊」版MV，背景音樂選用五月天的代表作〈頑固〉，讓傳言的可信度逐漸提升。