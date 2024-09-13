塞爾提克拼連霸無望？名評論員看好尼克崛起：他們會取得最佳戰績

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NBA美國職籃紐約尼克休賽季動作頻頻，不但與球隊一哥Jalen Brunson完成提前續約，也透過交易網羅好手Mikal Bridges，正式組成「維拉諾瓦大學（Villanova University）連線」，新賽季表現令人期待。而如今尼克隊能否威脅到東區霸主塞爾提克的地位？Kendrick Perkins稍早在節目上，談到對於尼克新賽季能夠繳出怎樣的表現時，他則說到：「籃球不是個人運動，這是一項團隊運動。，我真的這樣認為。」，他能幫助球隊帶來不同的能量，找到自己的角色定位，我相信Randle一定能打出精彩的表現，幫助尼克更進一步。」Kendrick Perkins如此說到。，這筆交易他們送出多達4張非保護的首輪籤 （2025、2027、2029、2031），加上1張受保護原本屬於公鹿的2025年首輪籤，還有1個2028年的非保護首輪互換權，與1張2026年二輪籤，還有射手Bojan Bogdanovic，這才換來Bridges。而Mikal Bridges則是著名的「鐵人」，他在2018年選秀會上被76人選進後，隨即被交易到太陽，後續在Kevin Durant交易案中又前進籃網，Bridges生涯例行賽共出賽474場，仍舊保持全勤，季後賽也有39場出賽。