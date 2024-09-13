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快訊／呂政儒搭周儀翔酒駕車遭重罰！首度回應「酒店狂歡」報導

記者廖聿偉/新北報導

▲呂政儒於新北國王媒體日採訪活動接受訪問，他本季轉戰新北國王，未料休季期間卻因為搭上酒駕的車，遭到球團罰款。（圖／記者陳明安攝，2024.09.13）
▲呂政儒於新北國王媒體日採訪活動接受訪問，他本季轉戰新北國王，未料休季期間卻因為搭上酒駕的車，遭到球團罰款。（圖／記者陳明安攝，2024.09.13）
老牌國家隊「射手」呂政儒在上月26日因為搭乘周儀翔酒駕車，遭到球迷撻伐。新北國王也立刻祭出罰款懲處，罰款新台幣50萬元。呂政儒今(13)日出席球隊媒體日也公開致歉，並還原事情真相，並強調「絕對沒有去酒店狂歡。」

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呂政儒表示，「當天收到好友邀請去東區夜店，但因為服裝不符合規定，所以並沒有進去，只在樓下與友人聊了10分鐘後，就搭上了周儀翔的車子離去。」

再度重申沒有去酒店，當天也沒喝酒，呂政儒說，「我沒有盡到提醒的義務，讓周儀翔酒駕，我也要負所有責任。願意接受球團懲處和外界批評。」

▲8月26日凌晨，大安分局員警攔查一台白色賓士休旅車，發現駕駛竟是球員周儀翔，同車的還有呂政儒，警方依規定要求周男酒測，但遭周儀翔拒測，隨後警方開出18萬新台幣罰單。（圖／翻攝畫面）
▲8月26日凌晨，大安分局員警攔查一台白色賓士休旅車，發現駕駛竟是球員周儀翔，同車的還有呂政儒，警方依規定要求周男酒測，但遭周儀翔拒測，隨後警方開出18萬新台幣罰單。（圖／翻攝畫面）
男模：沒喝酒更沒去酒店

呂政儒說，「我的疏失會自己承擔，但不希望家人遭到謾罵和攻擊，同時沒有做過的事情也不願被抹黑，有許多媒體不實報導，因為我根本沒有去酒店狂歡。」

總經理毛加恩則回應，「新北國王一直秉持著酒駕零容忍的理念，未來也會加強法治課程。同時呂政儒犯的錯誤，球團也會共同承擔。」

▲呂政儒於新北國王媒體日採訪活動接受訪問。（圖／記者陳明安攝，2024.09.13）
▲呂政儒於新北國王媒體日採訪活動接受訪問。（圖／記者陳明安攝，2024.09.13）
▲呂政儒於新北國王媒體日採訪活動接受訪問。（圖／記者陳明安攝，2024.09.13）
▲呂政儒於新北國王媒體日採訪活動接受訪問。（圖／記者陳明安攝，2024.09.13）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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