快訊／呂政儒搭周儀翔酒駕車遭重罰！首度回應「酒店狂歡」報導

老牌國家隊「射手」呂政儒在上月26日因為搭乘周儀翔酒駕車，遭到球迷撻伐。新北國王也立刻祭出罰款懲處，罰款新台幣50萬元。呂政儒今(13)日出席球隊媒體日也公開致歉，並還原事情真相，並強調「絕對沒有去酒店狂歡。」
呂政儒表示，「當天收到好友邀請去東區夜店，但因為服裝不符合規定，所以並沒有進去，只在樓下與友人聊了10分鐘後，就搭上了周儀翔的車子離去。」
再度重申沒有去酒店，當天也沒喝酒，呂政儒說，「我沒有盡到提醒的義務，讓周儀翔酒駕，我也要負所有責任。願意接受球團懲處和外界批評。」
男模：沒喝酒更沒去酒店
呂政儒說，「我的疏失會自己承擔，但不希望家人遭到謾罵和攻擊，同時沒有做過的事情也不願被抹黑，有許多媒體不實報導，因為我根本沒有去酒店狂歡。」
總經理毛加恩則回應，「新北國王一直秉持著酒駕零容忍的理念，未來也會加強法治課程。同時呂政儒犯的錯誤，球團也會共同承擔。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
再度重申沒有去酒店，當天也沒喝酒，呂政儒說，「我沒有盡到提醒的義務，讓周儀翔酒駕，我也要負所有責任。願意接受球團懲處和外界批評。」
男模：沒喝酒更沒去酒店
呂政儒說，「我的疏失會自己承擔，但不希望家人遭到謾罵和攻擊，同時沒有做過的事情也不願被抹黑，有許多媒體不實報導，因為我根本沒有去酒店狂歡。」
總經理毛加恩則回應，「新北國王一直秉持著酒駕零容忍的理念，未來也會加強法治課程。同時呂政儒犯的錯誤，球團也會共同承擔。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！