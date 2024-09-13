林書豪原本打算退休！為何決定再打一年？本人親自透露三大原因

球星林書豪日前決定與TPBL職籃聯盟新北國王延長合約，繼續與弟弟林書緯攜手拚冠。他強調，「目標只有一個，就是能贏得冠軍。上季給自己太多壓力，本季要學會調適，表現也要更上層樓。」
原本傳出要退休的林書豪，深思熟慮後決定至少再打一季，他也在新北國王開訓媒體日上，透露再打一年的三個原因。
重返球場三大原因
林書豪說，「第一是我膝蓋不用動手術，且恢復健康。第二是我對職業籃球還有熱情。第三是我在國不是最老的，有很多隊友年紀都比我大。」
至於會不會多打幾年?林書豪說，「先一季一季來，打球都有受傷的風險，我不清楚未來的狀況會如何。」
談到新北國王轉戰TPBL，林書豪說，「其實我還是希望所有的球隊能在同一個聯盟打球，這才是對台灣籃壇最好的事情。不過我知道很多事情需要一個合適的時機點，目前我就是代表國王，好好準備新的賽季。」
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重返球場三大原因
林書豪說，「第一是我膝蓋不用動手術，且恢復健康。第二是我對職業籃球還有熱情。第三是我在國不是最老的，有很多隊友年紀都比我大。」
至於會不會多打幾年?林書豪說，「先一季一季來，打球都有受傷的風險，我不清楚未來的狀況會如何。」
談到新北國王轉戰TPBL，林書豪說，「其實我還是希望所有的球隊能在同一個聯盟打球，這才是對台灣籃壇最好的事情。不過我知道很多事情需要一個合適的時機點，目前我就是代表國王，好好準備新的賽季。」