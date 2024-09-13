林書豪原本打算退休！為何決定再打一年？本人親自透露三大原因

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▲林書豪上季奪冠後，賽後情緒激動，並且和弟弟林書緯以及媽媽吳信信相擁而泣。（圖／吳忠育攝）

▲林書豪於新北國王媒體日採訪活動接受訪問。（圖／記者陳明安攝，2024.09.13）

球星林書豪日前決定與TPBL職籃聯盟新北國王延長合約，繼續與弟弟林書緯攜手拚冠。原本傳出要退休的林書豪，深思熟慮後決定至少再打一季，他也在新北國王開訓媒體日上，透露再打一年的三個原因。林書豪說，「至於會不會多打幾年?林書豪說，「先一季一季來，打球都有受傷的風險，我不清楚未來的狀況會如何。」談到新北國王轉戰TPBL，不過我知道很多事情需要一個合適的時機點，目前我就是代表國王，好好準備新的賽季。」