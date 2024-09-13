TMEX湧6萬人追星！MC HotDog熱狗、潘越雲現場舉辦「快閃簽名會」

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▲MC HotDog熱狗在現場幫粉絲簽名。（圖／北流提供）

▲▼「OPEN UP!」舞台首日由LCY呂植宇（上）率先登場開唱，黃宇寒（下）也緊接著登台開唱。（圖／北流提供）

「2024 TRENDY TAIPEI 潮臺北」於9月初開跑，而由北流策劃的「TAIPEI MUSIC EXPO／TMEX 臺北音樂博覽會」以及「JAM JAM ASIA 音樂節」亦同步於9月7、8日一連兩日盛大舉辦。兩日在北流場域活動吸引眾多樂迷，一共近6萬人參與，創下北流過去活動有史以來的紀錄。而現場陣容也非常驚人，除了有魏如萱、傻子與白癡、理想混蛋等台灣藝人，還有唱紅〈晚安大小姐〉的ASMRZ登台，滾石唱片甚至舉辦「快閃簽名會」，找來金曲歌王MC HotDog熱狗、潘越雲在現場簽名。「JAM JAM ASIA 音樂節」一開始以來自韓國的ASMRZ炒熱全場，他們以一首〈晚安大小姐〉紅遍亞洲，現場演出魅力十足，更有應援粉絲到場，陣仗驚人；緊接著，更有來自日本的Cody‧Lee（李）、SIRUP，以及鄭宜農、理想混蛋、icyball冰球樂團等台灣藝人登場。第二天則有魏如萱、傻子與白痴等藝人輪番上陣，吸引樂迷蜂擁而至。除了音樂節之外，今年「2024 TRENDY TAIPEI 潮臺北」的重頭戲，無非是北流首度籌辦的「TAIPEI MUSIC EXPO（TMEX） 臺北音樂博覽會」在TMEX的攤位上，各家唱片公司及音樂廠牌更絞盡腦汁讓路過的觀眾們駐足，其中滾石唱片甚至舉辦「快閃簽名會」，第一天就請到MC HotDog熱狗、第二天更有請許久不見的潘越雲現身舉辦簽名會，讓許多樂迷表示，「沒想過竟然會在這裡見到潘越雲本人！」攤位開放前即有大批歌迷到場排隊。而「OPEN UP!」舞台第一天由LCY呂植宇率先開唱，隨即讓粉絲們擠爆「OPEN UP!」現場，緊接著新生代歌手Wann及客家創作女聲－黃宇寒也陸續登場，現場歌迷的熱情也讓台上的演出藝人都表示印象深刻。