蔡依珊睡前長這樣！大素顏又沒修圖、肚子還有肥肉　真正五官曝光

TMEX湧6萬人追星！MC HotDog熱狗、潘越雲現場舉辦「快閃簽名會」

記者朱祖儀／綜合報導

▲TMEX湧6萬人前往追星，除了精彩表演之外，MC HotDog熱狗和潘越雲還在現場舉辦「快閃簽名會」。（圖／資料照）
▲TMEX湧6萬人前往追星，除了精彩表演之外，MC HotDog熱狗和潘越雲還在現場舉辦「快閃簽名會」。（圖／資料照）
「2024 TRENDY TAIPEI 潮臺北」於9月初開跑，而由北流策劃的「TAIPEI MUSIC EXPO／TMEX 臺北音樂博覽會」以及「JAM JAM ASIA 音樂節」亦同步於9月7、8日一連兩日盛大舉辦。兩日在北流場域活動吸引眾多樂迷，一共近6萬人參與，創下北流過去活動有史以來的紀錄。而現場陣容也非常驚人，除了有魏如萱、傻子與白癡、理想混蛋等台灣藝人，還有唱紅〈晚安大小姐〉的ASMRZ登台，滾石唱片甚至舉辦「快閃簽名會」，找來金曲歌王MC HotDog熱狗、潘越雲在現場簽名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「JAM JAM ASIA 音樂節」一開始以來自韓國的ASMRZ炒熱全場，他們以一首〈晚安大小姐〉紅遍亞洲，現場演出魅力十足，更有應援粉絲到場，陣仗驚人；緊接著，更有來自日本的Cody‧Lee（李）、SIRUP，以及鄭宜農、理想混蛋、icyball冰球樂團等台灣藝人登場。第二天則有魏如萱、傻子與白痴等藝人輪番上陣，吸引樂迷蜂擁而至。

▲滾石唱片攤位舉辦「快閃簽名會」，第一天請到「金曲歌王」MC HotDog熱狗現身。（圖／北流提供）
▲MC HotDog熱狗在現場幫粉絲簽名。（圖／北流提供）
除了音樂節之外，今年「2024 TRENDY TAIPEI 潮臺北」的重頭戲，無非是北流首度籌辦的「TAIPEI MUSIC EXPO（TMEX） 臺北音樂博覽會」在TMEX的攤位上，各家唱片公司及音樂廠牌更絞盡腦汁讓路過的觀眾們駐足，其中滾石唱片甚至舉辦「快閃簽名會」，第一天就請到MC HotDog熱狗、第二天更有請許久不見的潘越雲現身舉辦簽名會，讓許多樂迷表示，「沒想過竟然會在這裡見到潘越雲本人！」攤位開放前即有大批歌迷到場排隊。

而「OPEN UP!」舞台第一天由LCY呂植宇率先開唱，隨即讓粉絲們擠爆「OPEN UP!」現場，緊接著新生代歌手Wann及客家創作女聲－黃宇寒也陸續登場，現場歌迷的熱情也讓台上的演出藝人都表示印象深刻。

▲「OPEN UP!」舞台首日由LCY呂植宇率先登場開唱。（圖／北流提供）
▲▼「OPEN UP!」舞台首日由LCY呂植宇（上）率先登場開唱，黃宇寒（下）也緊接著登台開唱。（圖／北流提供）
▲客家創作女聲黃宇寒首日於OPEN UP!舞台演唱。（圖／北流提供）

熱狗驚喜「合體林志炫」！唱一半又出狀況　急求救：幫我調整一下

熱狗唱一半憤怒丟麥？麥克風沒聲音　金曲歌王昔日大暴走影片流出

潘越雲聽到江蕙考慮復出！真實心聲全說了　預告明年有望開個唱

池昌旭「簽名完小本本直接帶走」畫面曝光！經紀公司道歉急尋人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生