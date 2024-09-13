新北中和警追拒檢車！3度開槍誤殺乘客　最高法院判無罪確定

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新北市中和分局張姓警員因追捕拒檢逃逸車輛3度開槍，造成後座乘客中彈死亡，遭檢方以過失致死罪起訴。一、二審均判決張員無罪，日前最高法院駁回檢察官上訴，無罪確定。新北地檢署起訴指出，新北市警察局中和分局中原派出所警員張姓警員，民國111年3月10日深夜執行巡邏勤務時，發現1輛懸掛偽造車牌的賓士車，並示意其停車接受攔查。檢方調查，駕駛林姓男子拒受攔查，加速逃逸並進行危險駕駛，張員隨即駕車追捕。林男的車輛在車陣中受困，張員朝車輛後方擋風玻璃連開3槍，誤擊後座乘客鍾姓男子的頭部，鍾男送醫不治。檢方認為，林男為懸掛偽造車牌的現行犯，張員開槍導致鍾男死亡，違反比例原則，因此依過失致死罪起訴。一審新北地方法院認定，張員射擊角度均朝下，目的在於阻止車輛進一步衝撞，未逾越必要程度，因而判決無罪。檢察官不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理；二審認為，張員在林男未打方向燈闖紅燈右轉時開槍，符合警械使用條例。二審表示，張員射擊目標為林男車輛的輪胎，但因追逐過程中持槍射擊難以穩定，即便誤擊後擋風玻璃，也不能因此認定其行為已逾越警械使用條例所定的必要程度。二審合議庭認為，張員開槍擊中後擋風玻璃，雖可能因材質特性造成彈道偏移，進而擊中車內乘客，但這並非張員能預見的情況，且他已善盡警械使用條例所定的注意義務，屬合理用槍，因此再度判決張員無罪。檢察官再提上訴，最高法院認為，原審判決無違誤，日前駁回檢察官上訴，全案確定。（編輯：方沛清）