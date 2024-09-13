國軍首架F-16V Block 70擬9月底交機？空軍：爭取第四季完成出廠

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媒體報導，台灣向美國洛克希德馬丁公司採購66架新生產的F-16 Block70（F-16V）戰機，國安人士證實首架機預定本月底出廠交機，空軍高層將領及駐美軍事代表團都將應邀觀禮。對此，空軍司令部今（13）日表示，將積極管制爭取於第4季完成首架機出廠事宜。針對媒體報導「F-16V Block 70擬於9月底交機抵台」，空軍司令部表示，空軍向美採購66架F-16V Block 70型戰機，首架機原訂於113年 (2024年)第3季出廠，因國際現勢劇烈變動，造成部分供應商交貨期程遞延、美方組裝進度期程調整等複合影響，出廠期程須予局部調整，將積極管制爭取於第4季完成首架機出廠事宜。空軍司令部進一步表示，將運用專案會議及訪廠督導等機制，嚴密掌握協調產製進度，務期管制於115年底前完成飛交返國作業。國防部在2019年以2472億餘元與美國簽約採購66架F-16V戰機，但傳出美方通知因為新冠肺炎疫情因素將延遲交付。2023年5月4日，立院外交及國防委員會邀請國防部報告「海空戰力提升暨F-16V採購進度及因應配套」，並備質詢。時任空軍參謀長曹進平表示，首架F-16V戰機預計將於2024年第3季出廠，但還要出廠後還要做測試，飛測，所以規劃2025年底陸續飛回台交機。