陳佩琪公布金流多說多錯？郭正亮建議：應學蔡英文閃到第二線

國軍首架F-16V Block 70擬9月底交機？空軍：爭取第四季完成出廠

記者呂炯昌／台北報導

▲空軍向美國採購66架新型F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁公司官網）
▲空軍向美國採購66架新型F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁公司官網）
媒體報導，台灣向美國洛克希德馬丁公司採購66架新生產的F-16 Block70（F-16V）戰機，國安人士證實首架機預定本月底出廠交機，空軍高層將領及駐美軍事代表團都將應邀觀禮。對此，空軍司令部今（13）日表示，將積極管制爭取於第4季完成首架機出廠事宜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對媒體報導「F-16V Block 70擬於9月底交機抵台」，空軍司令部表示，空軍向美採購66架F-16V Block 70型戰機，首架機原訂於113年 (2024年)第3季出廠，因國際現勢劇烈變動，造成部分供應商交貨期程遞延、美方組裝進度期程調整等複合影響，出廠期程須予局部調整，將積極管制爭取於第4季完成首架機出廠事宜。

空軍司令部進一步表示，將運用專案會議及訪廠督導等機制，嚴密掌握協調產製進度，務期管制於115年底前完成飛交返國作業。

國防部在2019年以2472億餘元與美國簽約採購66架F-16V戰機，但傳出美方通知因為新冠肺炎疫情因素將延遲交付。

2023年5月4日，立院外交及國防委員會邀請國防部報告「海空戰力提升暨F-16V採購進度及因應配套」，並備質詢。時任空軍參謀長曹進平表示，首架F-16V戰機預計將於2024年第3季出廠，但還要出廠後還要做測試，飛測，所以規劃2025年底陸續飛回台交機。


幻象飛官謝沛勳死裡逃生　空軍：出院後即規畫航醫適飛評估

幻象戰機飛官大難不死！馬丁貝克彈射椅認證「7730」保命記錄

救援幻象飛官2直升機都故障？空軍澄清：無連續吊籃故障情況

幻象飛官獲救管碧玲先知道？空軍參謀長笑回：我第一次聽到

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生