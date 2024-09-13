福夢為新專輯遠赴泰國！合作破億名導　泰甜美女星Baipor助陣MV

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▲Khamkwan Duangmaneeg（左三）對於福夢的歌很讚賞。（圖／形上娛樂提供）

「福夢」樂團（FUMON）由主唱李浩瑋Howard Lee、鼓手陳王晧Sunsays、貝斯手奕勛Kyuu組成，歷經沉潛4年累積爆表的創作能量，他們在5月份推出EP《Sad Melody》之後，僅相隔3個多月，又於今（13日）端出多達16首曲目的重磅新輯《苦難裡的祝福》。專輯忠實呈現福夢在這四年創作旅程中，所經歷的三個階段「苦難」「重生」與「祝福」。為了這次的新血之作，他們特別遠赴泰國，不僅找來破億女導演Khamkwan Duangmanee（坎昆·杜昂馬尼），還有泰國新銳女演員Baipor（泰蒂婭．吉拉龐恩斯普）助陣擔任MV女主角。福夢想透過音樂分享心路歷程，讓聆聽者也能感受到，在經歷苦難後、而能給予祝福的力量，為了這張心血之作，他們還到泰國邀來曾拍攝過破億點擊率MV的知名導演Khamkwan Duangmanee，於曼谷拍攝主打歌〈我活著〉的MV，更合作曾角逐美國奧斯卡、並來台參加電影節的19歲泰國新星Baipor。Baipor對台灣的紅蟳米糕和珍珠奶茶念念不忘，還讓福夢3個大男生承諾她找機會快快來台，屆時帶她到處吃吃喝喝。Baipor主動說想學幾句中文，福夢也一馬當先主動當起小老師，但教她的第一句話是：「福夢太帥了吧！」被團隊其他人大呼：「自肥！」泰國大導演Khamkwan Duangmaneeg對福夢也很有印象，之前有一次音樂盛會聽到福夢的新歌，即對福夢樂團和李浩瑋相當激賞，表示很有fu，「當我聽到〈我活著〉時，感覺它描述了我們感到沮喪和絕望的時刻。我們努力追求成功，試圖成為別人眼中的某人。但當我們失敗時，我們常常感到沮喪，忘記了照顧和愛護自己。」導演又說：「我是一個追求夢想的人，我相信作為一個充滿熱情和夢想的藝術家，每個人都會對自己感到焦慮，而這種感覺一直來來去去，當我感到低潮時，有一件事能給我幫助，那就是回到內心的童年時光。」她當下首肯為福夢MV掌鏡。此外，除了MV，新專輯也請到曾拍攝Pharrell William、HYUKOH等國際巨星的首席時尚攝影師Binn Buameanchol為福夢掌鏡。據悉，畢業於倫敦時尚學院的Binn Buameanchol是一位泰國導演兼名攝影師，他的作品以獨特的視角和生動的光影聞名，Binn 曾與Vice、Dazed &Confused、 Billboard和Elle Men等時尚雜誌、品牌進行廣泛合作。這次他也為福夢打造出一系列具有強烈視覺魅力的專輯形象照，讓福夢《苦難裡的祝福》專輯充滿濃濃的國際感。而這趟泰國之旅，福夢不只完成拍攝MV、形象照等最重要的任務外，也在泰國展開名為「泰有福」的團綜拍攝，內容包括挑戰1萬塊在洽圖洽市集選購宣傳服等有趣的主題。不同於演出時酷帥的模樣，福夢三人均呈現內在的幽默魂，李浩瑋還大展舞技，模仿流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）。