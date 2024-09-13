護理師怒轟「三班護病比」合法化過勞　呼籲政府從嚴獎勵盡快入法

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▲ 台灣護理產業工會在行政院前高喊，「病人安全不能平均！護理權益不能放水！」（圖／翻攝自「台灣護理產業工會」臉書）

▲ 護理師分享各自任職的醫院白班、小夜班、大夜班的護病比。（圖／台灣護理產業工會提供）

台灣護理產業工會聯合來自不同縣市醫院的護理師今（13）日上街，抗議政府上路半年的「三班護病比」政策設計粗陋，夜班的1名護理師往往照顧超過10名病人，結果醫院卻將院內所有班別的護病比「平均」計算壓低數值，就能領取「三班護病比達標獎勵」，不僅無法減輕護理師的工作負擔，反而就地合法化過勞現況，怒批「平均計算是騙局！還我真實護病比」，並且呼籲衛福部從嚴訂定標準並且盡快入法，勿再放水。台灣護理產業工會攜手來自台灣大學醫學院附設醫院、台北市立聯合醫院、嘉義基督教醫院、成功大學醫學院附設醫院等各個醫院的護理師，齊聚行政院前方高喊「病人安全不能平均！護理權益不能放水」，抗議政府迄今上路半年的「三班護病比」政策設計粗陋，雖有規範白班、小夜班、大夜班三班的護理師所能照護病患數量的上限，本意在於保障護理師的工作負擔不會超量，確保照護品質。不過，台灣護理產業工會理事長羅運生說明，醫院的運作是以「病房」作為單位，每個病房都會設有護理主管、護理師團隊，共同照護多間「病室」的病患，假設該間病房出現40名病患、4位護理師，護病比為1比10，若有5位護理師，護病比則會降到1比8，較能保障病患安全，因此病房應是計算護病比的唯一合理單位。羅運生指出，衛福部現行的「三班護病比」政策，卻讓醫院透過「整間醫院」所有病房的護病比、「全月份」的護病比去做「平均」計算，只要最後結果合乎規範，醫院就能領取「三班護病比達標獎勵」，但因各個病房單位狀況不同、每日病人數量變化，衛福部取得的平均數字嚴重失真，也與護理師臨床實際照顧病患的情況存在巨大的落差。羅運生更進一步解釋，政府這樣的政策規劃存在兩大疑點，首先規範如同車輛行駛速度、食品當中的添加物或危害物質，都是設定一個上限隨時抽查，一旦超標就是違法，而若區域醫院小夜班護理師的昨日的實際護病比1比7、今日1比15，平均過後得出1比11，即便合乎政府標準，但要護理師同時照護15名病人，存在過勞以及病安風險。羅雲生提到，平均計算護病比的過程之中，醫院可能會將護理長、行政人力、沒有主責照護病患的護理師算進來當分母、因此不免質疑，如果沒有類似這樣的情形，為何各個醫院通報的護病比，都與各個病房護理師臨床的護病比落差這麼大？此外，平均護病比明顯是與現實不合，為何衛福部堅持要以放水的數據給予醫院獎勵？台大醫院工會顧問、台大醫院護理師柴世媛表示，台大醫院向衛福部通報的護病比，白班1比4、小夜班1比9、大夜班1比13，但在工會的問卷調查結果當中，仍有部分病房的大夜班護病比高達1比16至1比18！目前三班護病比的登錄政策是由醫院管理階層自行填報，而以平均護理師數與病床數進行計算，才與調查結果呈現有感的落差，其中每日8點擷取的佔床率，也都無法反映出入院病人流動量大的真實情形。柴世媛說明，台大醫院目前在白班、小夜班的護病比確實較符合標準，值得鼓勵，但在大夜班仍有部分病房超標，就連自豪人力富翁、沒有人力缺口的台大醫院，都也無法在短時間之內有所改善，政府是否該檢討護病比入法的政策，治標不治本？不僅造成白班與夜班、一般急性病房與特殊單位之間的流動與對立，更是流於形式表面，僅是哄哄台灣民眾與在職的護理師？台北市立聯合醫院的郭姓護理師指出，待過的病房護病比約為白班1比8至1比9 、小夜1比12、大夜班1比18，其他病房甚至小夜班1比16，而在醫院填報衛福部的數據當中，顯示護病比白班1比6.5、小夜班1比10、大夜班1比12。郭姓護理師說明，不是護理師愛計較，而是對於病房護理師來說，照顧的病人數量，每多1名病人工作量就會增加很多，而且醫院的平均數據與病房真實情況」落差甚大，難道醫院員工都不知道的秘密閒置單位嗎，還是醫院把非臨床護理人力也算進來？郭姓護理師指出，病房護理師會有主護的病人，有時由於人力不足，醫院會派功能性支援的護理師，來幫忙量血壓、補衛材等協助非核心業務，而在衛福部目前的計算方式當中，功能性支援的護理師可以計入護病比的護理人力，但實際上主護病患的多寡，仍是護理師最大的壓力，功能性支援護理師「不應」計入護病比的分母，衛福部應該明確規範，醫院更應遵守。嘉義基督教醫院護理師、嘉基工會蕭琇秀理事表示，上班期間的護病比約為白班1比8至10、小夜班1比10至13、大夜班1比13至14，在衛福部的數據當中顯示醫院護病比白班1比6、小夜班1比9、大夜班1比12，感嘆的是如果實際也是這麼輕鬆就好了。蕭琇秀補充說明，護病比平均的數字失真之外，也有醫院明明人力不足，卻還要求護理師常態性排班連續工作12小時，或禁止護理施放特休，硬是湊成表面的護病比達標、賺取護病比達標獎勵。衛福部也應主動了解這樣的狀況，以免護理師更加過勞，卻肥了醫院的口袋。成大醫院護理師、成大醫院工會理事長蔡婷婷理指出，成大醫院工會發起護病比調查，病房護理師的護病比，明明白班1比6至7、小夜班1比10至12、大夜班1比12至14，但在衛福部的數據當中，顯示醫院的護病比白班1比5、小夜班1比8.6、大夜班1比11.4。蔡婷婷痛訴，衛福部的數據無法呈現護理師過勞的實際情況，反而是透過作假粉飾太平，政府藉此逃避改革護理職場的責任，此外目前的護病比規範，只有訂定「一般急性病房」，而在洗腎室、開刀房、加護病房、急診、慢性呼吸病房等，都還沒有護病比的保障，護理師的過勞與離職仍在上演，「衛福部還要讓我們等多久？」羅運生表示，目前的三班護比病仍在「獎勵實施」階段，尚未入法強制實施，然而三班護病比」正是台灣護理產業工會與各護理團體爭取5年得到的結果，若只剩下「平均三班護病比」無強制力，形同「沒有三班護病比」，反觀澳洲、加拿大、美國加州等訂定「護病比」的國家，都是立法規範每1名護理師上班期間，照護病人的數量不能超標，一旦超標可以立即通報政府稽查。台灣自許醫療進步的國家，為何做不到？羅運生提到，政府若要解決護理人力荒的問題，必須正視護理師過勞的現況，要以病房計算護病比，並且立即入法強制實施，而非假借「平均」護病比數據自欺欺人，如同傷口已經爛掉化膿卻還不清創，反而直接蓋上紗布視而不見，只會惡化得更嚴重。