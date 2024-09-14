中秋大樂透100組開獎號碼！最新中獎彩券行一覽　百萬富翁剩45席

中秋節烤肉怎樣才健康？「食材選擇、正確烤肉方式」營養師全說了

記者張志浩／綜合報導

▲烤肉時會產生許多致癌物，不忌口狂吃勢必會造成身體負擔，因此烤肉方式、食材選擇相當重要。（圖／記者朱永強攝）
▲烤肉時會產生許多致癌物，不忌口狂吃勢必會造成身體負擔，因此烤肉方式、食材選擇相當重要。（圖／記者朱永強攝）
2024年9月17日週二迎接中秋節！今年行事曆上雖然沒有4天連假，不過烤肉、賞月、吃柚子仍是台灣人不能不做的應景活動，營養師指出，烤肉時會產生許多致癌物，不忌口狂吃勢必會造成身體負擔，因此如何透過正確的烤肉方式、肉品蔬菜等食材選擇減少威脅，是民眾必知的重點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
營養師陳怡婷在個人網站分享3項正確烤肉方式：

🟡減少高溫烹調時間：先將肉品或食材煮至半熟，這樣可以縮短高溫烤製的時間。例如，可先將食材微波、水煮或蒸至半熟，再進行烤製，避免烤焦。

🟡減少油脂滴落：在烤網上鋪鋁箔紙，防止油脂滴落到炭火中，減少有害煙霧的產生，這樣的處理能降低致癌物質的生成。

🟡保持通風：烤肉應選擇戶外通風處，若在室內烤肉，需開窗保持空氣流通，或使用排煙設備，減少油煙的吸入。

▲中秋節少不了烤肉，不少人會選擇一次性的烤肉網，用完即丟，但其實烤肉網為金屬材質，要清洗後回收喔。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲烤肉應選擇戶外通風處，如果想要減少有害煙霧產生，應將烤網上鋪鋁箔紙。（示意圖／記者徐銘穗攝）
陳怡婷則提到，許多民眾對「鋁箔紙」的使用有些健康疑慮，不過目前沒有足夠證據證實，鋁箔紙與失智症有直接關聯，因此民眾可以放心使用，如仍有顧慮，也可選擇鐵盤或烤盤來替代；此外，也有人詢問鋁箔紙亮面、霧面應該朝哪一面？對此食藥署表示，烤肉過程主要是靠傳導，而非輻射導熟，因此哪面朝內朝外，影響並不大。

烤肉食材的選擇上，陳怡婷建議，應盡量選擇瘦肉、低脂魚類、海鮮或植物性蛋白質，減少加工肉品，如香腸、培根。此外，建議民眾在吃肉前先吃點蔬菜，增加飽足感，避免過量攝取肉類及澱粉，烤肉醬方面，市售醬料通常含鈉量高，建議稀釋使用或選擇低鹽調味料，也可以自行製作低卡醬汁，如柚香水果醬，不僅清爽，還能減少致癌物質的生成。

▲烤肉、燒烤、香腸。（圖／記者朱永強攝）
▲營養師建議，中秋烤肉應該減少加工肉品的攝取，包括香腸、培根等。（圖／記者朱永強攝）

中秋烤肉怕致癌！木炭食品都有　食藥署：食材切薄、木炭沾水避險

中秋節烤肉必看！最常見10大食材「美味烤法」：好吃到全場讚爆

中秋節最強烤肉醬選？賣場公開熱銷冠軍：不是一家烤肉「萬家香」

中秋節烤肉什麼東西最難熟？家樂福「1句」萬人笑翻：真的熟不了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選