中秋節烤肉怎樣才健康？「食材選擇、正確烤肉方式」營養師全說了

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▲烤肉應選擇戶外通風處，如果想要減少有害煙霧產生，應將烤網上鋪鋁箔紙。（示意圖／記者徐銘穗攝）

▲營養師建議，中秋烤肉應該減少加工肉品的攝取，包括香腸、培根等。（圖／記者朱永強攝）

2024年9月17日週二迎接中秋節！今年行事曆上雖然沒有4天連假，不過烤肉、賞月、吃柚子仍是台灣人不能不做的應景活動，營養師指出，，因此如何透過正確的烤肉方式、肉品蔬菜等食材選擇減少威脅，是民眾必知的重點。營養師陳怡婷在個人網站分享3項正確烤肉方式：先將肉品或食材煮至半熟，這樣可以縮短高溫烤製的時間。例如，可先將食材微波、水煮或蒸至半熟，再進行烤製，避免烤焦。在烤網上鋪鋁箔紙，防止油脂滴落到炭火中，減少有害煙霧的產生，這樣的處理能降低致癌物質的生成。烤肉應選擇戶外通風處，若在室內烤肉，需開窗保持空氣流通，或使用排煙設備，減少油煙的吸入。陳怡婷則提到，許多民眾對「鋁箔紙」的使用有些健康疑慮，不過，因此民眾可以放心使用，如仍有顧慮，也可選擇鐵盤或烤盤來替代；此外，也有人詢問鋁箔紙亮面、霧面應該朝哪一面？對此食藥署表示，烤肉食材的選擇上，陳怡婷建議，應盡量選擇。此外，建議民眾在吃肉前先吃點蔬菜，增加飽足感，避免過量攝取肉類及澱粉，烤肉醬方面，市售醬料通常含鈉量高，建議稀釋使用或選擇低鹽調味料，也可以自行製作低卡醬汁，如柚香水果醬，不僅清爽，還能減少致癌物質的生成。