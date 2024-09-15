獨家／演《零日攻擊》台海戰爭被放大檢視　莊凱勛：不怕被貼標籤

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▲《零日攻擊》前導片已經吸引百萬瀏覽，總共有10集，都是獨立故事。（圖／零日攻擊YT）

▲《零日攻擊》碰觸敏感的「台海戰爭」議題，引起正反兩面討論。（圖／零日攻擊臉書）

《零日攻擊》預計2025年播出，故事以解放軍對台灣採取軍事行動為架空背景，探討台海戰爭時，台灣社會可能面臨的狀況。前導片一曝光，目前已經吸引百萬瀏覽，引來正反兩面評價，不少參與演出的演員被放大檢視，演員之一莊凱勛接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，「不怕被貼標籤，身為演員只要劇本好就挑戰，盡自己本分把每一天過好。」《零日攻擊》由高橋一生、連俞涵、杜汶澤等人出演，總製作費耗資新台幣2.3億元，10集故事獨立，每集都是高規格製作。這也是前聯電董事長曹興誠首度投資台劇，黑熊學院院長沈伯洋擔任總顧問，前導片引起極大討論，被質疑是「綠色軍教片」，但也有網友稱讚：「台劇超敢」、「終於要開始面對很多台灣人不敢直面的問題了，台灣早就在開戰邊緣，這其實隨時都會發生」。莊凱勛飾演其中一集主角，他沒有特別關注網友的發言，專注在演出拍攝上，他表示：「這議題稍微敏感，在華人圈會避諱，不過這種作品在歐美國家，會是一種題材，並沒有因為敏感不敢觸碰，大家的立足點跟企圖心不一樣，在我想法來說，只要角色好、劇本好，會願意接下不同挑戰。」他不怕被定型、被外界貼標籤，莊凱勛認為，兩岸還是有很多理性的朋友，會去客觀看事情，各種作品有不同題材，有探討BL、男女情感、醫療經濟、職人等，《零日攻擊》想探討的議題，只是其中一種，參與在其中的演員，就是專注在演出上，創作就是歸創作。他以市面上有一些問世的作品舉例，會以「核爆、災難、戰爭」等為主題拍攝，要大家用藝術眼光去看作品，自己從決定參與這部戲，就不會被周遭的聲音影響，也不擔心被封殺，被問目前拍攝進度？他回說：「目前是還沒拍攝，先投入在準備自己的角色上，把劇本好好地演出，把每一天過好最重要。」