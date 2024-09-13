德軍艦不顧北京反對穿越台海　總理蕭茲：是國際水域

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（中央社柏林13日綜合外電報導）德國兩艘軍艦今天依計劃航經台灣海峽，為22年來首度穿越台海的德國海軍艦艇。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在首都柏林一場記者會上表示，台海是國際水域。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）稍早指出，德國巡防艦「巴登符騰堡號」（Baden-Württemberg）和補給艦「法蘭克福號」（Frankfurt am Main）今天將依計劃穿越台海。台灣國防部稍後證實，德國海軍巡防艦及補給艦各1艘，自上午起由北向南航經台灣海峽。期間國軍全程掌握台灣周邊海、空域動態，狀況正常。對於德國軍艦穿越台灣，北京當局數天前就已表態反對。中國外交部9日表示：「堅決反對有關國家打著航行自由的旗號挑釁危害中國的主權和安全。」（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1130913