中秋假期經典賽事一次看！兄弟邁向冠軍路、大谷翔平拚50+50紀錄

今年中秋節沒有連假，但4天放3天假期，仍讓民眾有稍微喘口氣的感覺。而愛好體育運動的球迷，也別錯過中秋假期的「黃金週」，包括周末的足球之夜，大谷翔平「50轟、50盜」的追夢里程碑，同時還有中華職棒中信兄弟下半季的封王之路，《NOWnews》也特別盤點「中秋運動精選」，並提供台灣運彩，轉播單位，中華民國運動彩券發展協會(CSDA)分析等資訊，以饗讀者。
📌9月14日 足球之夜
19:30 足球英格蘭超級聯賽 曼聯vs.南安普敦
🔥台灣運彩：單場+場中
🔥轉播：愛爾達體育台
🔥賽事預測討論：美國《Covers》、台灣《球王體育賽事inplayZ》
🔥CSDA預測分析：升回英超後南安普敦留不住球員的問題再度上演，開季三連敗目前是英超所有球隊進球最少隊伍，哪怕是不夠穩定的曼聯應該也能擋下南安的攻勢。正所謂弱隊出門神，南安連敗下完成引援，雷姆西戴爾帶「槍」投靠，在槍手苦無上陣機會的雷姆西戴爾，本場處女戰面對過往死敵之一的曼聯飛常有機會精彩亮相，本場一個不會攻一個攻不進，看好小分開出。
22:00 英格蘭超級聯賽 西漢姆聯vs.富勒姆
🔥台灣運彩：單場+場中
🔥轉播：愛爾達體育台
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CSDA預測分析：鐵鎚幫西漢母聯開季雖僅1勝2敗成績，但輸維拉、曼城並不失禮，且一般預料西漢姆聯本季有機會先冷後熱，一是賽程前九輪打五個Big6隊伍，二是球隊砸錢補強許多球員需要時間磨合。此前的國際比賽日對於鐵鎚來說就是進一步磨合的良機，加上前一輪英超面對最強曼城，本場迎戰本季中前場實力滑落的富勒姆，應可收穫勝場。
📌9月15日 大谷翔平50+50紀錄之旅
07:10 美國職棒 洛杉磯道奇VS,亞特蘭大勇士
🔥台灣運彩：串兩關
🔥轉播：緯來體育台
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21:00 英格蘭超級聯賽 兵工廠VS.托特納姆熱刺
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📌9月16日 中職決戰大巨蛋
07:10美國職棒 洛杉磯道奇VS.亞特蘭大勇士
🔥台灣運彩：單場
🔥轉播：緯來體育台、愛爾達體育台
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18:35 中華職棒 中信兄弟vs.味全龍
🔥台灣運彩：串兩關
🔥轉播：緯來體育台
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▲中信兄弟持續朝下半季邁進。（圖／中信兄弟提供）
📌9/17兄弟下半季封王之旅
17:00 中華職棒 富邦悍將vs.中信兄弟
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CSDA預測分析：鐵鎚幫西漢母聯開季雖僅1勝2敗成績，但輸維拉、曼城並不失禮，且一般預料西漢姆聯本季有機會先冷後熱，一是賽程前九輪打五個Big6隊伍，二是球隊砸錢補強許多球員需要時間磨合。此前的國際比賽日對於鐵鎚來說就是進一步磨合的良機，加上前一輪英超面對最強曼城，本場迎戰本季中前場實力滑落的富勒姆，應可收穫勝場。
📌9月15日 大谷翔平50+50紀錄之旅
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📌9月16日 中職決戰大巨蛋
07:10美國職棒 洛杉磯道奇VS.亞特蘭大勇士
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▲中信兄弟持續朝下半季邁進。（圖／中信兄弟提供）
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17:00 中華職棒 富邦悍將vs.中信兄弟
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