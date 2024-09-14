降息揣測持續升溫！消費信心高於預期　美股主要指數皆收漲

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隨著聯準會（Fed）9月份會議的腳步越來越近，市場對降息的期望值越來越高，加上本月消費信心指數由8月的67.9回升至69，高於預期的68.5等因素，美股主要指數13日集體收紅，為標指、那指2024年表現最強勁的1週畫下不錯的句號。綜合《CNBC》等外媒報導，華爾街持續關注聯準會9月17日至18日的政策會議，市場普遍預計將降息25個基點，而反應通膨放緩的經濟數據似乎也支持降息，激勵美股續漲。13日收盤，道瓊工業指數上漲297.01點，或0.72%，收41393.78點；那斯達克指數上漲114.3點，或0.65%，收17683.98點；標普500指數上漲30.26點，或0.54%，收5626.02點；費城半導體指數上漲82.05點，或1.68%，收4980.49點。其中，公用事業、通訊服務和工業領漲市場，各板塊均上漲約1%。投資人也持續買入大型科技股和半導體股，有助於推動科技股反彈。不過，LPL Financial首席全球策略師柯斯比（Quincy Krosby）也提醒，根據過往模式，股市通常會在9月下半旬出現一年中最艱難的表現：「投資者對進一步的波動保持警惕，尤其是考慮到圍繞聯準會會議的預期。」