嘉義富商遭擄勒贖3千萬！主嫌遭警轟19擊斃　共犯逃亡3年昨晚落網

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2021年1月間，嘉義縣朴子市柯姓富商遭綁架勒贖，家屬付款3千萬元後獲釋，警方持續追查，於同年3月間，圍捕並連開19槍將涉案主嫌李育儒擊斃，而共犯張姓男子，逃亡3年多後，於13日深夜，在高雄市仁武區駕車未開大燈拒檢逃逸，途中撞倒一名機車騎士，之後衝撞民宅倉庫棄車逃逸，遭優勢警力逮捕到案。據了解，共犯張男為躲避刑責落跑，除因擄人勒贖案遭判刑4年4月，被嘉義地檢署發布通緝，他也涉及毒品案等遭高雄地檢署通緝。13日晚間，張男駕車行經高雄市鳥松區中正路與文前路口，因未開大燈引起巡邏員警注意，張男見狀心虛拒檢逃逸，最後被警方圍捕落網。回顧案情，57歲主嫌李育儒，因毒品案遭判刑，竟透過擄人勒贖想籌措跑路費，夥同共犯張男等人，綁架嘉義縣朴子市柯姓富商，最終家屬付贖3千萬獲釋。而主嫌李育儒也與警方發生駁火，於高雄美術館遭警方連開19槍擊斃。共犯張男被判刑4年4月，因未到案遭地檢署通緝，13日晚間，因駕車未開大燈拒檢，被警方圍捕狼狽落網。