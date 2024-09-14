收健檢業者賄賂！最高法院駁回上訴　前中研院科長判刑3年6月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）前中研院科長張姓女子收受健檢業者賄賂及免費健檢的不正利益，協助業者取得中研院員工健檢合約。一、二審均依貪污治罪條例判處張女3年6月徒刑，日前最高法院駁回上訴定讞。歷審判決指出，張女在擔任中央研究院人事室科長期間，負責員工健康檢查等相關業務，並因此結識健檢業者游姓女子。張女於民國106年6月間退休，但在任期間透過丈夫名義投資游女公司，並在擔任中研院員工標案評選委員時，利用職務之便協助游女公司得標。為答謝張女協助，游女提供張女及其家人免費健檢的不正利益，另以「中研院顧問費」「中研院回饋金」等名義向公司請款，總計賄賂張女賄款新台幣80萬元。一審台北地方法院認為，張女在審理期間坦承犯行，堪認有悔意，並已繳回全部賄款及不法利益，考量其犯後態度尚可，依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂及不正利益罪，判處張女有期徒刑3年6月，褫奪公權4年。案經張女上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，一審判決量刑妥適，駁回上訴，仍維持原判。張女不服，上訴三審，最高法院認為，原審判決無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1130914