Disney+驚喜打5折！超猛訂閱方案限時快閃　半價就可看金秀賢新劇

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▲金泰梨領銜主演《正年》，劇情講述了平凡少女「正年」加入韓國梅蘭國劇團成為練習生。（圖／Disney+提供）

▲Disney+平台公布超優惠消息。（圖／Disney+提供）

Disney+平台驚喜祭出高級年費方案「快閃限時優惠」，只要1680元即刻暢享一整年的精彩內容，對比原價3280元幾乎腰斬，最優惠的價格讓你一整年追劇追不完。月繳則無優惠，仍是320元。最新推出2024年現象級皮克斯電影《腦筋急轉彎2》上線、王鶴棣主演古裝陸劇《大奉打更人》、影視男神金秀賢全新力作《山寨人生》即將登場。《山寨人生》（暫譯）將於2025年在Disney+ 獨家上線，講述一名平凡男子金成俊（金秀賢 飾），在遭遇1997年的亞洲金融風暴後變得身無分文，絕望的他為了重建曾經擁有的生活，選擇鋌而走險投身於山寨品買賣，並以驚人的速度在假貨市場中崛起，成為新一代叱吒風雲的「假貨大王」 。《正年》（暫譯）改編自韓國同名人氣網路漫畫，由百想視后金泰梨領銜主演，劇情講述了平凡少女「正年」加入韓國梅蘭國劇團成為練習生，並在學習國劇的過程中與頭號競爭者英諝一同切磋和成長的故事，夢想成為韓國女性國劇界新星的她將勇敢站上舞台，努力迎接各種困難和挑戰。10月12日正式上線。驚悚犯罪韓劇《江南B-Side》講述首爾江南地區一系列女性失蹤案件，警探將重返並深入調查這個充滿罪惡、毒品和腐敗的世界，揭露威脅到這座城市，那些最富有的精英階層的祕密。動作男神池昌旭繼Disney+熱門韓劇《惡中之惡》後，再度回歸主演新戲。