與台灣旅客一起過中秋佳節　阿聯酋航空以家鄉味月餅與旅客同慶

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▲阿聯酋航空的杜拜-台北班次。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空與台灣旅客同慶中秋佳節！為了歡慶這一年一度的重要時刻，阿聯酋航空將於9月16日、17日，為自杜拜前往台北、北京、上海、廣州、香港、新加坡和吉隆坡的旅客獻上特製月餅，在空中感受節慶氛圍，一品濃濃家鄉味。中秋節不僅是華人重要的傳統節日之一，亦為家人團聚，一起在月光下享用美食和月餅的重要時刻。阿聯酋航空特別準備外型飽滿圓潤、包著經典綿密紅豆泥的月餅，與台灣旅客在空中歡慶中秋節，外國旅客亦有機會藉此體驗中秋節的美食和文化。為持續兌現飛悅卓越的承諾，阿聯酋航空於提升產品與服務之際，亦將世界各地的傳統文化納入考量，與全球旅客歡慶每個特別時刻。自台灣出發的旅客可搭乘每日往返台北與杜拜的航班，自杜拜樞紐轉機，無縫前往全球超過140個城市。1985年阿聯酋航空草創之初，僅有兩架飛機；而今，阿聯酋航空營運由空中巴士A380和波音777組成的全球最大寬體機隊，提供旅客最舒適、新穎及有效率的飛行體驗。阿聯酋航空透過不斷擴張地全球航點、領先業界的機上娛樂系統、充滿當地風情的機上美饌及頂級卓越的服務持續激發全球旅客對旅行的想望。